Yurt genelinde yaz havası, doğuda yağış etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Haziran hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseliş eğilimini sürdürürken, doğu ve güney kesimlerde yerel sağanak yağışlar etkili olacak.

Tahminlere göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Karadeniz'in büyük bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda da öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor.

Marmara ve Ege bölgelerinde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. İstanbul'da sıcaklığın 26 derece, Bursa'da 30 derece, İzmir çevresinde ise 33 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, Ankara'da sıcaklığın 26 derece, Konya'da 27 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in doğusunda Rize ve Trabzon başta olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülürken, Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölgenin en yüksek sıcaklıklarının Şanlıurfa'da 34, Diyarbakır'da 32 dereceye ulaşması bekleniyor.