Yurtta fırtına ve sağanak etkili: Yolları su bastı, sahildeki yapılar zarar gördü

Başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok noktasında dünden itibaren sağanak görüldü. Aşırı yağışlar nedeniyle birçok yerde su baskınları meydana geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlülerden 39'unun, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiğini bildirdi.

İki kentte okullar tatil

İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı

Zonguldak Valiliği da şunları kaydetti: "Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır."

Dağ yöresinde ulaşımda aksama

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kente bağlanan kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Trafiğin zaman zaman durduğu ve araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Gemi ikiye bölündü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen Kamerun bayraklı geminin personeli tahliye edildi.

Fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen Türk bayraklı gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor. Kafkametler isimli gemide 12 Türk personeli bulunuyor.

Dalgalar dükkanlara zarar verdi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya vuran dev dalgalar sahildeki işletmelerde hasara yol açtı. Rumelifeneri ve Garipçe sahillerinde 3 balık restoranında hasar oluştu.

Şile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Dalgaların etkisiyle kıyı kesimleri sular altında kalırken derenin kenarında bulunan birçok işyerini de su bastı.

Yalova'da barınaklar yıkıldı

Yalova’da dün başlayan sağanak ve fırtına zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar ulaştı. Çınarcık ilçesinde ve Esenköy beldesinde fırtına ve dalgaların etkisiyle balıkçı barınakları yıkıldı. Altınova ilçesi açıklarındaki kuru yük gemisi ise fırtınada kıyıya sürüklenerek tersanenin iskelesine çarptı.

Düzce'de fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üzerine ve yollara devrildi, Akçakoca'daki balıkçı barınağı sular altında kaldı. Koaceli'nin Kandıra ilçesinde de şiddetli fırtına ve sağanağın etkisiyle derelerin taşması sonucu birçok ev ve işyeri zarar gördü.

Caminin çatısı uçtu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Nahalar Mahallesi'ndeki caminin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken camide hasar meydana geldi. Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.