Yusufeli Merkez Viyadüğü hizmete açıldı

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve yedi köy tamamen sular altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Kasım 2022’de katıldığı törenle evlerini teslim alan vatandaşlar, eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşındı. Yeni ilçe merkezini mevcut karayoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde ve 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük çalışmaları tamamlanarak bugün sabah saatlerinde hizmete açıldı.

Zorlu vadilerde iskele ayağına ihtiyaç duymadan son teknoloji ile inşa edilen 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğü, Yusufeli ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesini yaklaşık 15,5 kilometre, ulaşım süresini ise 25 dakika kısaltacak.

Çelik orthotropic köprü olarak projelendirilen Yusufeli Merkez Viyadüğü itme-sürme yöntemi ile yapıldı. Yaklaşık 7 bin 100 ton çelik kullanılan viyadüğün toplam 44 segmentin kaynak işlemleri tamamlandı. 8 orta ayak, 2 de kenar ayak üzerine kurulan köprünün en yüksek ayağı yaklaşık 150 metre olarak ifade edildi.

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Dermici tünelle ilgili yaptığı açıklamada, “Büyük bir maliyet, büyük bir proje. Viyadüğümüz ciddi anlamda ülkemize, ilimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomik olarak katkısı milli servetin bir nebze gitmesinin önüne geçti” dedi.

İlçe halkından Cevdet Aydın köprüyü denemek için geçtiğini belirterek “Bu köprünün açılışından dolayı da çok ama çok mutluyum. Allah devletimize zarar vermesin. En az 16 kilometre bir karımız oldu, çünkü eski yol biraz daha bozuk olduğu için vatandaş gidip gelmekte zorlanıyordu ama şimdi çok ama çok iyi oldu” diye konuştu.

Köprüyü test amaçlı geçtiğini söyleyen bölge halkından Kerim Lizor ise “Devletimize teşekkür ediyoruz. Biraz geç oldu, güç oldu, zor oldu ama yine de bugünlere şükürler olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.