Zamanında kalkışta dünya sekizincisi

24 Ocak 2018

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın 2016 yılında yüzde 79.23 olan zamanında kalkış oranı bu yıl yüzde 11 artarak yüzde 88.49 oldu.

1 Ocak ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki uçuşlar üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan 2017 yılında kalkış yapan 109.840 uçaktan yüzde 88,49’u zamanında kalktı.

En yüksek zamanında kalkış oranına sahip ilk iki ay sırasıyla yüzde 94,17 ile haziran, yüzde 93,87 ile de ekim oldu.

Dünya sekizincisi oldu

Listede en dakik havalimanı Japonya’da bulunan Osaka Havalimanı olurken, onu Utah’ta bulunan Salt Lake City Havalimanı ve Japonya’da bulunan Sapporo Havalimanı takip ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise listede sekizinci sırada yer aldı.

Kaynak: DHA