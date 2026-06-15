Zelenskiy Rusya lideri Putin ile G7 zirvesinde görüşmeyi teklif etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa ev sahipliğinde gerçekleşecek G7 zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeyi teklif etti. Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde başlayacak olan G7 zirvesi öncesinde Kiev'deki tarihi bir manastırda konuşan Zelenskiy, Moskova yönetiminin görüşmeye hazır olmadığını açıkladı. Dört yıldır devam eden savaşı sonlandırma amacı taşıyan diplomatik girişime ABD ve Avrupa ülkeleri onay verdi. Ukrayna lideri, Rus ordusunun gece düzenlediği ve en az 10 kişinin öldüğü füze saldırılarının ardından açıklamada bulundu.

Diplomatik temas arayışı sonuçsuz kaldı

Ukraynalı yetkililer, görüşme önerisini ABD yönetimine ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a doğrudan ilettiklerini belirtti. Kiev yönetimi, diplomatik kanallarla daveti Rus muhataplarına da gönderdi fakat net bir yanıt alamadı. Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi konuya ilişkin yorum yapmazken, Zelenskiy G7 zirvesi sürecinin barış için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Rusya lideri Putin ise daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmek için rasyonel bir neden görmediğini ifade etmişti.

Kremlin yönetimi, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği uzun menzilli saldırıların Rus ekonomisine tehdit oluşturmadığını savunuyor. Zelenskiy ise savaşın Rusya ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığını ve G7 zirvesi ortaklarının ekonomik verilere odaklanması gerektiğini dile getiriyor. Ukrayna lideri, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinden birkaç saat sonra gerçekleşen Kiev ve Harkiv saldırılarını Rusya'nın ikiyüzlü tutumu olarak niteledi. Moskova'nın diplomatik diyalog zemininden kaçtığını belirten Zelenskiy, askeri baskının artacağını öngörüyor.

Hava savunma sistemleri öncelik kazanıyor

Zelenskiy, Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesi sırasında öncelikli hedefinin yeni hava savunma sistemleri tedarik etmek olduğunu açıkladı. Ukrayna ordusu, Rus hava saldırılarına karşı şehirleri korumak için Batılı müttefiklerden ek askeri teçhizat talep ediyor. Zelenskiy, zirve marjında Trump ve Avrupalı liderlerle yapacağı görüşmelerde Kremlin'i savaşı durdurmaya zorlayacak mekanizmaları ele alacaklarını ifade etti. Liderlerin katılımıyla düzenlenecek G7 zirvesi, bölgedeki askeri dengeleri ve diplomatik stratejileri yeniden şekillendirme potansiyeli barındırıyor.