Zeybekci'den 23 Nisan mesajı

23 Nisan 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bugünün güçlü, istikrar içinde büyüyen ve gelişen ülkesi Türkiye'nin, çocuklar sayesinde daha da ilerleyeceğini belirtti.

Zeybekci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ve milletin birlik, bütünlük içinde özgürce yaşamasının en önemli teminatı Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günün çocuklara adanmasının çok anlamlı olduğunu ifade eden Zeybekci, çocukların hem ülkenin hem de dünyanın geleceği olduğunu vurguladı.

İstiklaline ve istikbaline sahip çıkacak çocukların, aynı zamanda bölgedeki ve dünyadaki mazlumlara da umut kaynağı olacağını belirten Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bugünün güçlü, istikrar içinde büyüyen ve gelişen ülkesi Türkiye, çocuklarımız sayesinde daha da ilerleyecektir. Çocuklarımıza inanıyor ve güveniyoruz. Çocuklarımız, kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirecek, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır. Adil, özgüvenli, başarılarla dolu tarihinden aldığı ilhamla geleceğini şekillendirecek, milletimizin kültürüne, değerlerine, sembollerine sahip çıkan nesillerimizin, daha iyi bir dünyanın inşasına katkı vereceğine inanıyorum. Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98’inci yılını kutluyoruz

Erdoğan koltuğunu 12 yaşındaki Fatih'e devretti

Son çocuk Başbakan Esma Didesu Taşyürek oldu

Kaynak: AA