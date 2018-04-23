Erdoğan koltuğunu 12 yaşındaki Fatih'e devretti

23 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fatih Mintaş oldu.

Konuşmasında, "Bu makamlar gelip geçicidir" diyen Erdoğan, "Bu makamı Fatih'e devrediyoruz. Ülkemize mesajlarını bizzat kendisinden dinlemek istiyoruz. Benim temennim Fatih ismiyle müemma olur. Sizlere çok inanıyoruz, güveniyoruz. Başarılarınızla övüneceğiz. Sizlerin gözlerindeki parıltılar benim geleceğe umudumu artırıyor. Özgüveniniz bana farklı bir güven aşılıyor. Tebrik ediyorum" dedi.

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