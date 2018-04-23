Son çocuk Başbakan Esma Didesu Taşyürek oldu

23 Nisan 2018

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul etti. Yıldırım, Başbakanlık koltuğunu Pursaklar Altınova İlkokulu 5.sınıf öğrencisi Esma Didesu Taşyürek'e bıraktı.

Yıldırım Çankaya Köşkü'nde, Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı salonda çocukları kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da yer aldığı kabulde çocuklar, Bakanlar Kurulu üyelerinin koltuklarına oturdu.

Başbakan Yıldırım, 23 Nisan dolayısıyla Başbakanlık koltuğunu Pursaklar Altınova İlkokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Esma Didesu Taşyürek'e verdi. Başbakan Yıldırım ile Taşyürek, salona gelişlerinde çocuklarla tek tek selamlaştı. Yıldırım, görme engelli Ubeyt Gökdoğan ile bir süre sohbet etti, ardından ona sarılarak bayramını kutladı.

Yıldırım, kabulde yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce kabul edilen ilk resmi bayram olduğunu hatırlattı. Bu bayramın bir hikayesinin olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türk milleti, aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birlikte olduğu ülkelerle yenik düşmüş ve ondan sonra ülkemizi işgal edenlere karşı amansız bir kurtuluş savaşı başlatmıştır. Bu Kurtuluş Savaşı'nda kadın, erkek, genç, ihtiyar birçok insanımızı, ülkemizin bağımsızlığını, bayrağımızı, vatanımızı korumak için savaşlarda şehit verdik. Yavrularımız, çocuklarımız yetim kaldılar. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de açıldığında ulusal egemenliğimiz, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı bütün dünyaya duyuruldu. Daha sonra İstiklal Savaşı'nda yetim, öksüz kalan çocuklarımız için, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir bayram düzenledi, bir şenlik düzenledi, onların eğlenmesi, neşelenmesi ve geleceğe yönelik umutlarının artması için... Bu şenlik, şölen çok büyük ilgi gördü. Daha sonra 23 Nisan'ın bayram olarak kutlanmasına karar verildi. O gün, bu gün her yıl dünyada çocuklara mahsus bayram olarak kutlayan ve bütün dünya çocuklarına armağan eden bir ülkeyiz. Türkiye olarak yarınımızın güvencesi gençlerimizin, çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için Milli Eğitim Bakanımız, diğer bakanlarımız var gücüyle çalışıyor, gayret ediyorlar. Ben sizlerin 23 Nisan Bayramınızı kutluyorum. Bugün Bakanlar Kurulumuzu sizler oluşturuyorsunuz."

Başbakanlık koltuğunda 11 yaşındaki Taşyürek oturdu

Yıldırım, "Şimdi Başbakanımıza sözü bırakıyorum" diyerek, 23 Nisan dolayısıyla Başbakanlık koltuğuna oturan Pursaklar Altınova İlkokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Taşyürek'e söz verdi.

Çocuk Başbakan Esma Didesu Taşyürek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, millet egemenliğini hakim kılmak için 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığını ve bugünü çocuklara armağan ettiğini hatırlattı.

"Dünyadaki tüm çocukların hayranlıkla baktığı bir bayrama sahip olan bizler, çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız" diyen Taşyürek, "Bu duygularla hepimize güzel, mutlu nice bayramlar diliyor, dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocuklarıyla paylaşan tek ülke olmanın gururunu bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca, bizleri makamında ağırlayan, bu makamın asıl sahibi Sayın Başbakanımıza da tüm arkadaşlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Taşyürek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, neşe, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temennisinde bulundu.

"Eğitim için çocukların görüşü alınmalı"

Başbakan Yıldırım, Taşyürek'in çok güzel bir konuşma yaptığını belirterek çocuk başbakandan, bakanlara ne gibi talimatlarının olacağını ve eğitimle, okullarla ilgili söyleyecek bir şeyi olup olmadığını sordu.

Taşyürek, "Her zaman ülkemizin daha iyi olması için çalışıyoruz. Eğitim için çocukların görüşü alınmalı." dedi.

Esma Didesu Taşyürek, gazetecilerin 24 Haziran seçimine ilişkin sorusu üzerine, "Atatürk bu milleti bize emanet etti. Her ne olursa olsun Türkiye milleti yaşayacak ve milletimizin, hakkında en doğru olanı seçeceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Daha sonra bakanların koltuklarına oturan öğrenciler tek tek söz aldı. Yenimahalle Yahyalar Durali Bezci İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Eymen Kaymak milletvekili olmak istediğini söyledi.

Eymen'in, "Başbakanım, ben de seçimlerde milletvekili olup size yardım etmek isterdim ama elimizden gelmiyor, kusura bakmayın." ifadesi üzerine Başbakan Yıldırım, "Elinizden niye gelmiyor?" diye sordu.

Küçük Eymen'in, "Yaşım tutmuyor ama büyüyünce size yardım etmek isterim." yanıtı üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"Benim kampanyama katılabilirsin yaşın tutmasa da. Seçilmek için yaşın tutmuyor ama kampanya yapmak için yaşın tutuyor. 65. Hükümet olarak seçme seçilme yaşını indirdik. Daha önce 25’ti, şimdi 18’e indi. 18 yaşını doldurduğunuz zaman aday olabiliyorsunuz, aynı zamanda da istediğinizi seçebilirsiniz. Hem seçiliyorsunuz hem seçiyorsunuz. Dolayısıyla önce eğitim öğretim, liseyi bitireceksiniz en azından. 12 yıl eğitiminizi yapacaksınız, ondan sonra kararınızı vereceksiniz. İsterseniz üniversite okuyacaksınız, doktora yapacaksınız, üniversitede öğretim üyesi olacaksınız veya ticarete atılacaksınız. Siyaset yapacaksınız. Ama önce eğitim. Önce iyice hazırlanmak lazım."

"Onlar olmasa bugünlere gelemezdik"

Başbakan Yıldırım, bir öğrencinin "Burada olduğumuz için kendimizi çok şanslı ve mutlu hissediyoruz." sözleri üzerine, "Türkiye’deki, dünyadaki bütün çocukları seviyoruz. Yavrularımızın, çocuklarımızın en iyi şekilde geleceğe hazırlanması için de öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanımız gayret ediyor, çalışıyor. Onlara da başarılar diliyoruz. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa bugünlere gelemezdik." dedi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sizler çok şanslısınız. Sizin kadar şanslı olmayan Suriye’de, Irak’ta çocuklar var. Silahlar arasında, savaşlar arasında acı çeken, annesini babasını kaybeden çocuklar var. İnşallah onlar da Türkiye’nin yardımıyla, desteğiyle bu sıkıntılardan kurtuluyor. Çünkü onlara da biz kucak açıyoruz. Ülkemizde onlara da yaşama fırsatı veriyoruz. Okula gitme imkanı sağlıyoruz. Türkiye büyük bir ülke. Çok güzel bir bayrağımız var. 780 bin kilometrekare vatanımız var. Çok güzel bir milletimiz var. 81 milyon rengarenk. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle her tarafının ayrı güzelliği olan bir ülkemiz var. Birbirini seven, bayrağı, vatanı, milleti için, istiklali için canla başla çalışan bir milletin evlatlarıyız. Siz küçükler, biz büyükler el birliğiyle, sizin heyecanınız bizim tecrübemiz bir araya gelecek ve Türkiye'yi, Cumhuriyetimizin 100. yılına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine birlikte taşıyacağız. Hazır mıyız? Var mıyız?”

Kabulde, öğrencilerden birinin, kendilerinin okuma yazma öğrendiğini, yaşlı ve okuma yazma bilmeyen kişilere de okuma yazma öğretmek istediklerini söylemesi üzerine Yıldırım, "Onların ihtiyacını da siz karşılayacaksınız. Çok güzel bir proje. Buna da gayret edelim inşallah." diye konuştu.

"Onlar bizde misafirler. Onlara iyi bakmamız lazım"

Katılan öğrencilerin, Suriyeli öğrencilerin yaşadıklarını aktarmasının ardından Yıldırım, "Onlar bizde misafirler. Onlara iyi bakmamız lazım. Zaten onlar çok acı çektiler. Bu acılarını unutturacak güzel şeyler söylememiz lazım. Büyüklerinize, arkadaşlarınıza bunları anlatın." dedi.

Öğrenciler, kendilerini Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ile buluşturan öğretmen ve arkadaşlarına teşekkür etti. Öğrenciler, Çankaya Köşkü'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başbakan Yıldırım'a sevgilerini dile getirdiler.

Başbakan Yıldırım, "Sizlerin burada olmanızdan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Keşke bütün arkadaşlarınızı buraya alabilsek. Ama bütün Türkiye'de sizin arkadaşlarınız bizi izliyor. Onlara da selam gönderiyor, gözlerinden öpüyoruz." diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98’inci yılını kutluyoruz