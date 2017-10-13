Zırhlı araçlara yerli motor geliyor
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yeni nesil hafif zırhlı araçların motorlarının yerli imkanlarla karşılanması için BMC ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (BMC) yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması görevi verildi.
Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan açıklamaya göre, Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni, müsteşarlıkta yapıldı.
Projeyle yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması hedefleniyor.
Bu kapsamda, SSM ve yüklenici BMC arasında sözleşme imzalandı.
Projeyle geliştirilecek olan güç grubunun yurt içinde özgün olarak tasarlanması, geliştirilmesi, prototip üretimi ile test ve kalifikasyonunun yapılması amaçlanıyor.
Kaynak: AA