AB’ye giden hava sevkiyatlarına ilişkin yeni kurallar 1 Mart’ta yürürlüğe girdi

Hava yoluyla AB’ye veya AB üzerinden mal taşıyan tüm hava nakliye şirketleri, taşıma komisyoncuları, ekspres kuryeler ve posta operatörlerine, 1 Mart 2023’ten itibaren AB dış sınırlarına varmadan önce Giriş Özet Beyanı verilerini eksiksiz şekilde beyan zorunluluğu getirildi. Bu işlemin, 2021 ile 2024 yılları arasında kademeli olarak AB’nin mevcut İthalat Denetim Sisteminin (ICS) yerini alan ICS2 sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gelişmiş kargo bilgilerini halihazırda İthalat Denetim Sistemine (ICS) sunmakta olan hava nakliye şirketlerinin söz konusu verileri ICS2 aracılığıyla sunmaya başladıktan sonra ICS sistemini kullanmayı bırakmaları gerekiyor.

ICS2’nin ikinci aşaması, malların bir üçüncü ülkeden taşınmasından ve Avrupa Birliği’nin dış sınırlarına varmasından önce uyulması gereken yeni veri gereklilikleri ve süreçler içeriyor. Bu değişiklikten etkilenen ekonomik operatörlerin gerekli verileri müşterilerinden temin etmemesi ve ICS2 üzerinden bildirmemesi, gümrük idarelerinin, malların dış sınırlara varışından önce ve varışı esnasında uygunluğu sağlamaya yönelik gerekli eylemleri uygulamaya koymasına neden olacak.

Ekonomik operatörlerin, uygunluğu sağlamaya hazır olmamaları halinde, ilgili bilgileri ICS2’ye sunmaya, süre sınırlı dağıtım dönemi içinde daha ileri bir tarihte başlamayı talep etmeleri gerekiyor. Ekonomik operatörler bu yöndeki taleplerini, gelişmiş kargo bilgilerinin sunulması için kullanılacak ekonomik operatör EORI[2]numarasının kayıtlı olduğu Üye Devlet aracılığıyla iletecekler.

Her iş modeli için geçerli dağıtım dönemi

Dağıtım dönemi (sunulması hâlinde), ekonomik operatörlerin 1 Mart 2023’ten sonraki dönemde ICS2 Aşama 2’ye operasyonel olarak hazır hâle gelmesine olanak sağlıyor. Bununla birlikte, Aşama 1’den Aşama 2’ye sorunsuz olarak geçiş yapılabilmesini sağlamak ve ticaret operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla, her iş modeli için geçerli dağıtım dönemi ve farklı türlerden ekonomik operatörlerin ICS2 Aşama 2’ye bağlanırken izleyecekleri sıra, ilgili geçiş stratejisinde tanımlandığı üzere tüm Üye Devletler genelinde uyumlu olacak. Üye Devletler, 2 Ekim 2023’e kadar bir dağıtım dönemi sunabilecek.

Ekonomik operatörlerin belirlenen son tarihe kadar hazırlıklarını tamamlamaması ve ICS2 sistemi kapsamında zorunlu olan verileri sağlamaması hâlinde, sevkiyatlar ve sevk edilen malların AB sınırlarında durdurulacağı ve gümrük idarelerinin ilgili malın gümrükten geçmesine izin vermeyeceği kaydedildi.