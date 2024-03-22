ACI Europe İletişim Forumu Başkanlığı İGA İstanbul Havalimanı’na devredildi

Avrupa’daki havalimanlarının kurumsal iletişim birimlerinde görev yapan temsilcilerinin, hızla gelişen iletişim sektöründeki değişimleri değerlendirmek, bilgi paylaşmak (know-how) ve havalimanı işletmeciliğindeki yeniliklere ve krizlere hazırlanmak amacıyla faaliyet gösteren ACI Europe Communications Forum (Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi İletişim Forumu) Başkanlığı’na İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Nigar Şeyda Yılmaz seçildi.

2020 yılından beri ACI Europe İletişim Forumu Başkan Yardımcısı görevini yürüten Yılmaz, Başkanlık görevini Almanya’nın Münih kentindeki Franz Josef Strauss Havalimanı’nda düzenlenen 22. ACI EUROPE İletişim Forumu Toplantısı’nda, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’ndan devraldı.

Avrupa’daki havalimanları iletişim birimlerinin çalışanlarının bir araya gelmesiyle 2013 yılında kurulan ACI Europe İletişim Forumu, kriz iletişimi, PR, multimedya formatları, etkileşimli iletişim araçları ve sosyal/dijital medya gibi konuları ele alıyor ve havalimanları arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştırıyor. ACI Europe’un havalimanları tarafından benimsenen yeni iletişim araçlarına, havalimanlarının yolcu deneyimi üzerine analiz yapma ve raporlama çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan forum, her yıl Ocak ayında yıllık çalışma programını Belçika’nın başkenti Brüksel’de merkezi bulunan ACI Europe Yönetim Kurulu’na sunuyor.

80’den fazla üyesi bulunan ACI Europe İletişim Forumu Başkanlığı’na İGA İstanbul Havalimanı’ndan bir temsilcinin seçilmesi, Türkiye’nin uluslararası alanda havalimanı iletişimi ve yönetimi konusundaki başarısını bir kez daha kanıtlıyor.