İGA, ekonomiye katkısını bilimsel olarak ölçümledi
İGA İstanbul Havalimanı 2030 yılına yönelik olarak milli gelire ve toplam istihdama katkısını iki değişik senaryo ve araştırma ile hesapladı.
Necmi ÇELİK
Bağımsız Uluslararası Danışmanlık Şirketi FTI Türkiye temsilcisi ‘İstanbul Ekonomi’ tarafından yapılan çalışmaya göre, İGA İstanbul Havalimanı’nın, 2030 yılına gelindiğinde 472 bin kişiye istihdam sağlaması, milli gelirin yüzde 3,25’ine denk gelen yaklaşık 44 milyar dolarlık bir katma değer üretmesi ve ek hane halkı gelirini de 8,5 milyar dolara ulaştırması bekleniyor.
İGA kendi senaryosunda ise milli gelire dolaylı ve doğrudan katkısının 46,6 milyar dolar, oran olarak da yüzde 3,45 olacağını ve toplam 491 kişiye istihdam yaratılacağını öngörüyor. 2030’da yolcu sayısının 126 milyon yolcuya ulaşacağı tahmin edilirken, söz konusu sürede uçak trafiğinde yüzde 7,5 ve yük trafiğinde de yıllık bazda yüzde 4 artış bekleniyor. İstanbul Havalimanı 2024 ve 2030 yılı da dâhil bu sürede yaklaşık 2,3 milyar euroluk da bir yatırım planlıyor.
“İGA İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi” sonuçlarını değerlendiren İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, raporun İGA İstanbul Havalimanı’nın sadece Türkiye ekonomisine değil, küresel havacılık sektörüne olan etkilerini de net bir şekilde gözler önüne serdiğini belirtti. Bilgen, “İGA İstanbul Havalimanı, pandemi sonrasında eski performansına ulaşabilen dünyadaki çok az sayıdaki uluslararası havalimanından biridir ve hızlı büyümesini sürdürüyor” dedi.
“2023’de milli gelire katkımız 24,2 milyar dolar”
Analiz kapsamında, havalimanının sadece havayollarına sağladığı ekonomik faydalar değil, aynı zamanda tedarik zinciri, havalimanı işletme personeli, yer hizmetleri, hava trafik kontrol hizmetleri ve terminal içi perakendecilik gibi pek çok farklı faaliyetin de incelendiğini belirten Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm bu veriler ortaya koydu ki; 2023 yılı itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı’nın ülkemizin millî ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkısı 24,2 milyar dolardır. Bu rakam millî gelirin yüzde 2,2’sidir.
Görüldüğü gibi; İGA İstanbul Havalimanı olarak vizyoner bir bakışla, millî sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz, ülkemizi küresel havacılık sektörünün lideri hâline getirme çabaları etkili sonuçlar vermektedir. Henüz 6 yıldır hizmet veren genç bir işletme olmamıza rağmen, doğru öncelikler ve buna uygun yenilenen stratejilerimizle yurt içinde millî ekonomimize, yurt dışında ise ‘Türkiye markası’nın itibarına katkı sunabildiğimiz için gururluyuz.”
“En fazla havayoluna hizmet veren havalimanı
Basın toplantısında soruları yanıtlayan Selahattin Bilgen, “2030'da yılına geldiğimizde yolcu sayımızın yıllık 126 milyon kişiye ulaşacağını öngörüyoruz. Kapasitemizi mevcut yatırım planı uyarınca genişletme şansına ve avantajına sahibiz” diye konuştu. Selahattin Bilgen, yeni hava yollarıyla görüşmelerin de sürdüğünü belirterek, ”Mevcut durumda 108 havayoluna hizmet veriyoruz. 2024 sonunda 112-113 havayoluna ulaşmayı bekliyoruz. Bu hedef gerçekleşirse İGA İstanbul dünyada bu kategoride de ilk sıraya yerleşecek” dedi.