İGA, ekonomiye katkısını bilimsel olarak ölçümledi

Necmi ÇELİK

Bağımsız Ulus­lararası Danışmanlık Şirketi FTI Türkiye temsilcisi ‘İstanbul Ekonomi’ tarafından yapılan ça­lışmaya göre, İGA İstanbul Ha­valimanı’nın, 2030 yılına gelin­diğinde 472 bin kişiye istihdam sağlaması, milli gelirin yüzde 3,25’ine denk gelen yaklaşık 44 milyar dolarlık bir katma değer üretmesi ve ek hane halkı gelirini de 8,5 milyar dolara ulaştırması bekleniyor.

İGA kendi senaryo­sunda ise milli gelire dolaylı ve doğrudan katkısının 46,6 milyar dolar, oran olarak da yüzde 3,45 olacağını ve toplam 491 kişiye is­tihdam yaratılacağını öngörü­yor. 2030’da yolcu sayısının 126 milyon yolcuya ulaşacağı tah­min edilirken, söz konusu sürede uçak trafiğinde yüzde 7,5 ve yük trafiğinde de yıllık bazda yüzde 4 artış bekleniyor. İstanbul Ha­valimanı 2024 ve 2030 yılı da dâ­hil bu sürede yaklaşık 2,3 milyar euroluk da bir yatırım planlıyor.

“İGA İstanbul Havalimanı Eko­nomik Etki Analizi” sonuçlarını değerlendiren İGA İstanbul Ha­valimanı CEO’su Selahattin Bil­gen, raporun İGA İstanbul Hava­limanı’nın sadece Türkiye eko­nomisine değil, küresel havacılık sektörüne olan etkilerini de net bir şekilde gözler önüne serdiğini belirtti. Bilgen, “İGA İstanbul Ha­valimanı, pandemi sonrasında es­ki performansına ulaşabilen dün­yadaki çok az sayıdaki uluslarara­sı havalimanından biridir ve hızlı büyümesini sürdürüyor” dedi.

“2023’de milli gelire katkımız 24,2 milyar dolar”

Analiz kapsamında, havalima­nının sadece havayollarına sağ­ladığı ekonomik faydalar değil, aynı zamanda tedarik zinciri, ha­valimanı işletme personeli, yer hizmetleri, hava trafik kontrol hizmetleri ve terminal içi pera­kendecilik gibi pek çok farklı fa­aliyetin de incelendiğini belirten Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm bu veriler ortaya koydu ki; 2023 yılı itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı’nın ülkemizin millî ekonomisine doğrudan ve dolay­lı katkısı 24,2 milyar dolardır. Bu rakam millî gelirin yüzde 2,2’sidir.

Görüldüğü gibi; İGA İstanbul Ha­valimanı olarak vizyoner bir ba­kışla, millî sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz, ülkemizi küresel havacılık sektörünün lideri hâli­ne getirme çabaları etkili sonuç­lar vermektedir. Henüz 6 yıldır hizmet veren genç bir işletme ol­mamıza rağmen, doğru öncelikler ve buna uygun yenilenen strateji­lerimizle yurt içinde millî ekono­mimize, yurt dışında ise ‘Türkiye markası’nın itibarına katkı suna­bildiğimiz için gururluyuz.”

“En fazla havayoluna hizmet veren havalimanı

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Selahattin Bilgen, “2030'da yılına geldiğimizde yolcu sayımızın yıllık 126 milyon kişiye ulaşacağını öngörüyoruz. Kapasitemizi mevcut yatırım planı uyarınca genişletme şansına ve avantajına sahibiz” diye konuştu. Selahattin Bilgen, yeni hava yollarıyla görüşmelerin de sürdüğünü belirterek, ”Mevcut durumda 108 havayoluna hizmet veriyoruz. 2024 sonunda 112-113 havayoluna ulaşmayı bekliyoruz. Bu hedef gerçekleşirse İGA İstanbul dünyada bu kategoride de ilk sıraya yerleşecek” dedi.