İGA İstanbul Havalimanı, “Dünyanın En Aile Dostu ” ve “Güney Avrupa’nın En İyi" havalimanı oldu

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı, 15 Mart 2023 tarihinde Hollanda’nın Amsterdam şehrinde Passenger Terminal EXPO’da İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından düzenlenen World Airport Awards’a havayolu kullanıcılarının oylarıyla Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı seçildi.



Ödül töreninde, İGA İstanbul Havalimanı aynı zamanda Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı ödülüne layık görüldü. İGA İstanbul Havalimanı’nın 60 milyon üzeri yolcu kategorisinde ise Dünyanın En İyi Havalimanı seçildiği belirtildi.



Altıncı sıraya yükseldi

World Airport Awards tarafından belirlenen Dünyanın En İyi Havalimanları listesinde geçtiğimiz yıl sekizinci sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, bir başka başarıya imza atarak bu yıl altıncı sıraya yükseldi.



Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 1989 yılında kurulan Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax’ın 2000 yılından bu yana düzenlediği ödüllerde “5 Yıldızlı Havalimanı” olarak 2020 ve 2022’de tescil edilen İGA İstanbul Havalimanı, ayrıca 2022 World Airport Awards ödüllerinde 550 havalimanını geride bırakarak üç ödülün sahibi olmuştu.



Skytrax CEO’su Edward Plaisted de “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı” seçilen İGA İstanbul Havalimanı’nı başarısı nedeniyle tebrik etti. Plaisted alınan ödüller neticesinde, “Geçtiğimiz birkaç yıl, dünya çapındaki havalimanları için son derece zorlu geçti. Covid-19 pandemisinden uzaklaşırken, yolcu sayılarının normale dönmesi ve İGA İstanbul Havalimanı’nın müşterileri tarafından lider bir havalimanı olarak tanınması sevindirici” ifadelerini kullandı.

