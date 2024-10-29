İGA İstanbul Havalimanı misafirlerini ‘Cumhuriyet coşkusu’na ortak ediyor

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemini ve heyecanını yerli, yabancı binlerce misafiriyle paylaşmak için özel etkinlikler düzenliyor.

Yalnızca bir havalimanı olmanın ötesine geçerek, milli sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin ekonomik gelişimine ve küresel çapta ‘Türkiye markası’nın itibarına önemli katkılar sunan İGA İstanbul Havalimanı, her geçen yıl artan yolcu sayısı ve genişleyen uçuş ağı ile ülkemizin ticaret, turizm ve yatırım potansiyelini artırıyor.

Cumhuriyetimizin 101. yıl kutlamaları çerçevesinde, İGA İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, her yıl olduğu gibi özel ışıklandırma yöntemiyle Türk Bayrağı’nın kırmızı rengine büründürülecek. Dış Hatlar yolcu salonu, Bosphorus ve İç Hatlar bölgesinde, 09.00-16.00 saatleri arasında bando ve kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yolculara bayrak dağıtımı da yapılacak.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesi ve zaferinin hatırlanmasını hedefleyen İGA İstanbul Havalimanı, birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yaparak, geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamı canlı tutmaya devam ediyor.

109 hava yolu şirketine ev sahipliği yapıyor

İGA İstanbul Havalimanı, 2023 yılında kutlanan Cumhuriyet’in 100. yılında “100 hava yolu” hedefini de aşarak 101 hava yoluna hizmet vermeye başlamıştı. Dünyada bu kapasitedeki üçüncü Havalimanı olmayı başaran İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramımız ile işletmeye başlamasının 6. yılını da kutladığı 29 Ekim 2024’te İspanya merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Vueling Airlines’ın uçularına da ev sahipliği yapmaya başlıyor. Böylece hizmet verdiği hava yolu sayısını 109’a yükselten Havalimanı, küresel sektördeki konumunu bir kez daha güçlendirdi.

İspanya’nın Barselona kentinden, İGA İstanbul Havalimanı’na direkt uçuş başlatacak Vueling Airlines’ın İstanbul’a haftada 3 gün sefer düzenlemesi planlanıyor. Vueling Airlines’ın Barcelona üzerinden Balear Adaları ve Kanarya Adaları’nı içeren 90’dan fazla noktaya bağlantı sağlaması İGA İstanbul Havalimanı’nın hizmet kapsamını dolaylı olarak daha da genişletmesi anlamına geliyor.