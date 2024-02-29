İGA, küresel havacılık eğitiminin merkezi olacak

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü-International Civil Aviation Organization (ICAO) ile ortak düzenlenen Global Eğitim Sempozyumu, Excellence Through Innovation: Transformation in Training Workshop - İnovasyon Yoluyla Mükemmellik: Eğitimde Dönüşüm Çalıştayı 26-27 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı’nın havacılık eğitimi alanında küresel bir merkez olmayı hedeflediğini söyledi. Bilgen, havacılıkta eğitimli ve nitelikli insan kaynağına ihtiyaç konusunu titizlikle ele aldıklarını ve İGA Akademi ile birlikte eğitim süreçlerinde 2022 yılından itibaren büyük bir atılım gerçekleştirerek ACI, IATA, ICAO, TSA ve Eurocae gibi havacılık sektörünün önde gelen kuruluşları ile eğitim akreditasyonlarına devam ettiklerini kaydetti.

Bilgen, “Havacılık eko-sistemindeki hedeflerimizin tümünün eğitime verilen güçlü destekle gerçekleşebileceğinin bilincindeyiz. Bu amaçla çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. ICAO’nun eğitim akreditasyonunu Mayıs 2022’de gerçekleştirdik, şimdiden tüm ICAO Trainair Plus üyelerinin faydalanabileceği birçok farklı eğitim geliştirme sürecini başlattık. ICAO’nun Global Training Steering – Küresel Eğitimi Yönlendirme Komitesi’ne seçildik.

ICAO’nun hedeflerine destek olmak için 3 personelimizi de 2 yıllığına Montreal’de görevlendirdik. Bu programımızı genişletmek ve sektöre örnek bir uygulama haline getirmeyi planlıyoruz. Bunlar bizim için son derece önemli çalışmalar. Amacımız; havacılık eğitimi konusunda dünyada referans noktası olmak” dedi.