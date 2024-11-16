İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın zirvesindeki yerini koruyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4-10 Kasım döneminde günlük ortalama 1359 uçuşla Avrupa havacılık sıralamasında lider olduğunu duyurdu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) yayımladığı Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’na göre, İstanbul Havalimanı, Londra, Amsterdam ve Paris gibi büyük Avrupa başkentlerinin havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın dünya genelinde ise günlük ortalama 686 kalkışla en yoğun 25 havalimanı arasında 9'uncu sırada yer aldığını belirtti. Türkiye genelinde ise günlük ortalama 2 bin 815 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 6'ncı ülkesi olarak dikkat çektiğini ifade etti.

Türk hava sahası verimlilikte öncü

Türk hava sahasının uçuş başına 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresiyle Avrupa’nın en verimli hava sahası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Fransa'nın Paris kentinde gecikme süresinin 1,9 dakika ile Avrupa’da en yüksek seviyede olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, Sevilla’da (1,3 dakika), Lizbon’da (0,9 dakika) ve Barselona’da (0,6 dakika) yaşanan gecikme sürelerinin Avrupa’daki diğer yoğun hava sahalarını oluşturduğunu ekledi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın başarısının Türkiye’nin modern altyapı ve operasyonel kapasitesinin bir göstergesi olduğunu belirtti.