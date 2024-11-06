İstanbul Havalimanı'nda teknoloji etkinliği!

İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin yanı sıra küresel havacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda "Sürdürülebilir Hava Seyahatinin Geleceğini Dönüştürmek" başlıklı teknoloji ve yenileşim etkinliğine, dünyada 60 binden fazla girişime erişimi bulunan Plug and Play ortaklığında İGA İstanbul Havalimanı ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, farklı paydaşların katılımıyla sürdürülebilir hava seyahati konusundaki yenilikçi çözümler ve teknolojik gelişmeler masaya yatırıldı.

Sürdürülebilir teknolojiler değerlendirildi

Havalimanları, hava yolları ve startuplar arasında karşılıklı işbirliğinin teşvik edildiği, ortak zorlukların tartışıldığı, havalimanı operasyonlarını iyileştiren akıllı çözümlerin, paydaşlar arasında proje bazlı veri paylaşımının, veri odaklı yolcu deneyimi ve enerji verimliliğini artıran sürdürülebilir teknolojilerin değerlendirildiği etkinlik, İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen'in açılış konuşmasıyla başladı.

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Bilgen, havalimanları, hava yolları ve startuplar arasındaki işbirliğinin önemine işaret ederek, "İGA İstanbul Havalimanı, havacılığın geleceğini şekillendirmek için sürdürülebilir uygulamalara ve ileri teknolojilere öncülük etme konusunda kararlılığını sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Ele alınan konular

Etkinlikte İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan "İGA İstanbul Havalimanı Yenileşim Stratejisi ve Startup İşbirlikleri" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, akıllı havalimanları, veriye dayalı havalimanı deneyimi ile sürdürülebilirlik ve ESG (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) konularına odaklanıldı. İGA İstanbul Havalimanı'nda proje ve "Kavram Kanıtı" (POC) yürüten startupların sunumlarına da yer verildi.

Organizasyona katılan kurumlar arasında Interniatonal Airlines Group (IAG), Cathay Pasific, Londra Heathrow Havalimanı, Aeroporti di Roma (Roma Havalimanı), Fraport, Viyana Havalimanı, Türk Hava Yolları, Turkish Cargo, MNG Airlines ve DHL yer aldı.