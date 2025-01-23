İstanbul Havalimanı'nın yolcu sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl iç hatlarda 17 milyon 89 bin 191, dış hatlarda 62 milyon 899 bin 81 olmak üzere toplam 79 milyon 988 bin 272 yolcu seyahat etti.

2023'te toplam 76 milyon 11 bin 907 kişinin ağırlandığı havalimanında geçen yılki yolcu artışı 3 milyon 976 bin 365 kişi ve yüzde 5 olarak hesaplandı.

Sabiha Gökçen'deki artış yüzde 13

İkinci pistin 24 Aralık 2023'te hizmete girdiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yıl iç hatlarda 19 milyon 509 bin 605, dış hatlarda 21 milyon 973 bin 296 olmak üzere toplam 41 milyon 482 bin 901 kişi misafir edildi.

Önceki yıl 36 milyon 825 bin 424 kişinin uçtuğu havalimanının yolcu sayısını 4 milyon 657 bin 477 ve yüzde 13 artırdığı belirlendi.

İstanbul havalimanları yolcu sayısını yüzde 8 artırdı

İstanbul'daki iki havalimanında 2024'te 36 milyon 598 bin 796'sı iç hatlarda, 84 milyon 872 bin 377'i dış hatlarda olmak üzere toplam 121 milyon 471 bin 173 kişi seyahat etti.

2023'te ise toplam 112 milyon 837 bin 331 kişinin seyahat ettiği İstanbul'da yolcu sayısının geçen yıl 8 milyon 633 bin 842 kişi ve yüzde 8 arttığı anlaşıldı.