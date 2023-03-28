Ramazan’ın ruhu İGA İstanbul Havalimanı’nın dışına taşıyor

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı; bölgedeki en önemli aktarma merkezi olma özelliğini taşıyan İGA İstanbul Havalimanı, yolcularına sunduğu hizmetlerle fark oluşturmaya Ramazan ayında da devam ediyor.

İGA, hem İstanbul Havalimanı terminalinde hem de depremin etkilediği bölgelerde, ziyaretçilerine ve depremzedelere tüm maneviyatıyla geleneksel kültürümüzü yansıtan bir havada Ramazan ayını yaşama imkânına kavuşturuyor.

Yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından İGA Ramazan tırı Hatay, Kilis, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman illerimizi dolaşarak, hediyeler ve etkinliklerle bu Ramazan’da afetzedelere moral desteğini sürdürecek.

Sertab Erener’den Ramazan’a özel yeni şarkı

Bu Ramazan’a özel olaraksa Sertab Erener, İGA’nın Ramazan filmine özel olarak sözlerini de kendi yazmış olduğu şarkısını seslendirdi. Ramazan’a özel bu güzel eser, an itibariyle YouTube’da ve İGA’nın diğer sosyal medya mecralarında izlenebiliyor. İstanbul Havalimanı’nda ise “İstanbul” yazısının önünde dönme dolap, atlı karınca, trambolin gibi aktivitelerin olduğu lunapark çocuk yolcuları bekliyor.

Yine İç Hatlar’da Ramazan Köyü konseptini geliştiren İGA, Keraban Ağa Sofrası ve Müzesi’yle de yolcularını karşılarken, Dış Hatlar Pasaport sonrasında da kurduğu Ramazan Köyü ile de yurtdışından gelen ya da yurtdışına giden yerli ve yabancı misafirlerine Ramazan ruhunu tanıtmış oluyor.

Ramazan Köyü’nde ise Mihri Hanım VR Deneyimi, Bilge Ay’ın çocuklarla yarışmaları, Hacivat ve Karagöz atışmaları, Davulcu Ali Kuka ile Maniler, Meddah Güler Hanım ile masallar ve Kavuklu ile Pişekâr gibi hem geleneksel hem de yenilikçi Ramazan etkinlikleri bulunuyor.

Dijital ekranlara, havalimanı girişine, havalimanı giriş/çıkış kapılarına “Ramadan Kareem” yazısı ve konsepte uygun süslemeler asılırken İstanbul Havalimanı’nda bu mübarek ayda Ramazan ruhu maneviyatına en uygun şekilde idrak ediliyor.

İGA’nın Ramazan 2023 konseptinde karakter tasarımları Brezilyalı sanatçı Jonas Pina tarafından çalışıldı. Kendisinin yönlendirdiği süreçte Brezilyalı Miagui Animations ile süreci yürüten İGA, diğer yandan da Türkiye’den Animascope ile bu yoğun üretim sürecini destekledi. Brezilya’dan, Meksika’dan ve Türkiye’den birçok sanatçının birlikte çalıştığı projede, tipografiyi ise Fatih Hardal çalıştı.