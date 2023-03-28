Wizz Air İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi

İngiltere'nin Luton Havalimanı'ndan ilk İstanbul seferini yapmak için 239 yolcusuyla havalanan Wizz Air uçağı için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu D5 Kapısı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törene, İGA İstanbul Havalimanı Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan ve Wizz Air UK Operasyon Direktörü Marion Geoffroy katıldı.

Wizz Air UK Operasyon Direktörü Geoffroy, törende yaptığı konuşmada, "Bugün hem Birleşik Krallık hem de Wizz Air için çok önemli bir gün, Londra'daki Luton Havalimanı'ndan ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Ayrıca bugün Gatwick Havalimanı'ndan da bir uçuş düzenlenecek, İGA İstanbul Havalimanı'na bunu mümkün kıldıkları ve destekleri için teşekkür ederiz. Bu bizim kurum tarihimizdeki en önemli anlardan biri." dedi.

"Çok sayıda İngiliz vatandaş ülkemizi ziyaret edecek"

İGA Havalimanı İşletmesi Havayolu ve Kargo Direktörü Majid Khan da "Uçuşların başlamasıyla çok sayıda İngiliz vatandaşının ülkemizi ziyaret etmesine imkan sağlanacağını düşünüyoruz. Wizz Air ekibine bu süreçteki işbirlikleri için teşekkür ediyoruz ve bu sadece bir başlangıç bunu belirtmek isterim." diye konuştu.

Törenin ardından İGA yetkilileri, uçuş ekibi ve gelen yolculara ilk uçuş anısına çiçek ve çikolata sundu.

Wizz Air'in uçuşlarına başlamasıyla İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan toplam hava yolu sayısı 84'e ulaştı.

Wizz Air'in, Londra'daki Luton ve Gatwick Havalimanları'ndan İstanbul'a düzenleyeceği uçuşlar haricinde, Macaristan'ın başkenti Budapeşte ve Romanya'nın Yaş kentinden de İstanbul'a seferler düzenlemesi bekleniyor.