2024'ün ilk 9 ayının İİB ihracat getirisi 8,7 milyon dolar! Değer bazında lider: Irak

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Birlik 20204 yılının 9 ayında bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğine üye 20 bini aşkın firmayla ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde değer bazında en fazla ihracat 657 milyon dolarla Irak'a yapıldı. Irak'ın ardından da değer bazında en fazla Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve Rusya'ya ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat yapılan bölge: AB

Almanya'ya yapılan ihracatta fındık ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, ABD'ye gerçekleştirilen dış satımda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya ve kağıt ürünleri, Birleşik Krallık'a yönelik ihracatta mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Rusya'ya yapılan ihracatta da fındık ve mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında da İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 2 milyar 179 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) oldu. AB ülkelerine yapılan ihracat, yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 arttı. İİB eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 1 milyar 69 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, eylülde en fazla ihracatı Rusya, Irak ve Norveç'e gerçekleştirdi.

İİB bünyesindeki İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın 9 ayında 2 milyar 772 milyon dolar, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2 milyar 658 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği 1 milyar 365 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 857 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 614 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 411 milyon dolar ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 193 milyon dolar ihracat yaptı.

'Americas Food And Beverage Show'a ilk milli katılım

İİB Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, Kuzey Amerika'nın önemli fuarlarından Americas Food And Beverage Show'a bu yıl ilk kez milli katılım organizasyonu düzenlediklerini aktardı ve şunları kaydetti: "Avrupa'nın önde gelen yat fuarlarından biri kabul edilen Cannes Yachting Festival'e, su ürünleri sektörünün önemli fuarlarından Seafood Expo Rusya ile dünyanın en prestijli yat fuarı Monako Yat Show 2024'e katılarak sektörlerimizin tanıtımlarını yaptık. Rusya'nın en büyük gıda fuarlarından World Food Moscow 2024'e, Türkiye Gıda İhracatçıları adı altında ortak info stantla katılarak Türk gıda sektörünü temsil ettik. Americas Food And Beverage Show 2024 Fuarı'nda üye ihracatçı firmalarımız dünyanın farklı yerlerinden gelen alıcı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Furnishings And Design İstanbul Fuarı'na eş zamanlı sektörel alım heyeti programı düzenledik. Pazarlarımızın çeşitliliğini ve ihracatımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz, Türkiye'nin ekonomisine olan katkımızı sürdüreceğiz."