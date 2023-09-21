ABD’li firma, seramik karo ithal edecek

Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter, ülkemize her gün onlarca ihracat fırsatı sunuyor. Her gün güncel olarak yayınlanan bu fırsatları yakalayan ihracatçılar, dünya pazarlarına açılarak ticaretlerini büyütme olanağı yakalamış oluyorlar.

Bugün, bu fırsatlara örnek olabilecek bir alım ilanı paylaşan TurkishExporter, inşaat ve emlak piyasalarında faaliyet gösteren ABD’li firmanın Türkiye’den seramik karo ithal etmek istediğini yazdı.

ABD ihracat pazar araştırması

ABD pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” olarak yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Gıdadan tekstile birçok sektörde yer alan ABD’li ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.