ABD’li kadın giyim firması süveter ve bluz ithal edecek

Türkiye ile arasındaki ticaret hacmini 31,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiren ABD, bunun 15,9 milyar dolarını ihracat, 15,4 dolarını ise ithalatla oluşturuyor. 3,37 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle zirvede yer alan ABD’nin Türkiye ile ekonomik ilişkileri ise ivme kazanmaya devam ediyor.

Bugün ise dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi ABD’den Türk hazır giyim üreticilerine bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda ABD’de elbise, etek, bluz gibi ürünlerin üretimini yapan bir firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınlayarak Türk üreticilerden kadın süveteri ve bluzu satın alacağını belirtti.

ABD’den ilan bırakan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de hazır giyim üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz.

Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe ihracat yapıyor ve ithalatçı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.