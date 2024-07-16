"Acil önlem alınmazsa ihracatta rekor düşüş gelir"
Geçtiğimiz yılı 4,22 milyar dolar ihracatla kapatan armatür, valf, vana musluk ve sıhhi tesisat ekipmanları sektöründe, 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracat rakamları açıklandı.
Sektör, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla miktar bazında yüzde 22,9’luk, değer bazında ise yüzde 16,9’luk düşüşle 280,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ise sektörün toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,9 düşüşle 1 milyar 963 milyon dolara ulaştı.
Sektörün haziran ayında 32,9 milyon dolarla en çok ihracatı Almanya’ya gerçekleştirdiğini kaydeden ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turan, Rusya’nın 15,4 milyon dolarla ikinci sırada ve Irak’ın 13,6 milyon dolar ihracatla üçüncü sırada yer aldığını duyurdu. Turhan, geçtiğimiz yıl haziran ayına kıyasla Ürdün’e ihracatın yüzde 87 artışla 5,3 milyon dolar olarak ciddi bir artış kaydettiğini belirtti.
Destek ve teşviklere ihtiyaç var
Sabit döviz politikasının ihracatçıyı çok zor duruma soktuğunu belirten Turhan, “Şimdilerde rekabetçiliğimizi kaybettik, yani en önemli vasfımızı yitirdik. Bu vasfımızı tekrar yerine getirmek için ihracatçı için destek ve teşviklere ihtiyaç var” açıklamasını yaptı.
İhracatçının mevcut koşullarda daha fazla dayanamayacağının altını çizen Turhan, “Daha önceden rekabet edebildiğimiz ülkelerle rekabet edemiyoruz. Mevcut kredi faiz oranlarıyla yatırım yapmak neredeyse imkânsız hale geldi. Ne yapılabilir, nasıl yeniden rekabetçi olunabilir bunun için ivedi olarak gerekli çalışmalar yapılmalı” değerlendirmesinde bulundu.
İhracat için acil önlem alınmazsa rekor düşüşlere doğru gidildiğini belirten Turhan, “Kârlılık oranları çok düştü, küresel rekabette ayakta durabilecek, uluslararası pazarlarda sisteme entegre olabilecek ve böylelikle tüm dünya pazarlarında talep koşullarına uyum sağlayabilecek durumda olmamız gerekirken, firmalar sadece ayakta durabilmek için ihracat yapar duruma geldi. Yaşanan bu zor süreç için acil bir aksiyon alınmalı yoksa birçok firma kepenk indirmek zorunda kalacak” diye konuştu.