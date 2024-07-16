"Acil önlem alınmazsa ihracatta rekor düşüş gelir"

Sektör, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla miktar bazında yüzde 22,9’luk, değer bazın­da ise yüzde 16,9’luk düşüş­le 280,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ise sektörün toplam ihracatı ge­çen yılın aynı dönemine oran­la yüzde 2,9 düşüşle 1 milyar 963 milyon dolara ulaştı.

Sektörün haziran ayında 32,9 milyon dolarla en çok ih­racatı Almanya’ya gerçekleş­tirdiğini kaydeden ARMA­TÜR Derneği Yönetim Ku­rulu Başkanı Gökhan Turan, Rusya’nın 15,4 milyon dolar­la ikinci sırada ve Irak’ın 13,6 milyon dolar ihracatla üçün­cü sırada yer aldığını duyur­du. Turhan, geçtiğimiz yıl ha­ziran ayına kıyasla Ürdün’e ihracatın yüzde 87 artışla 5,3 milyon dolar olarak ciddi bir artış kaydettiğini belirtti.

Destek ve teşviklere ihtiyaç var

Sabit döviz politikasının ihracatçıyı çok zor duruma soktuğunu belirten Turhan, “Şimdilerde rekabetçiliğimi­zi kaybettik, yani en önem­li vasfımızı yitirdik. Bu vasfı­mızı tekrar yerine getirmek için ihracatçı için destek ve teşviklere ihtiyaç var” açık­lamasını yaptı.

İhracatçının mevcut koşullarda daha faz­la dayanamayacağının altı­nı çizen Turhan, “Daha önce­den rekabet edebildiğimiz ül­kelerle rekabet edemiyoruz. Mevcut kredi faiz oranlarıy­la yatırım yapmak neredeyse imkânsız hale geldi. Ne yapı­labilir, nasıl yeniden rekabet­çi olunabilir bunun için ivedi olarak gerekli çalışmalar ya­pılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

İhracat için acil ön­lem alınmazsa rekor düşüş­lere doğru gidildiğini belir­ten Turhan, “Kârlılık oranları çok düştü, küresel rekabette ayakta durabilecek, uluslara­rası pazarlarda sisteme en­tegre olabilecek ve böylelikle tüm dünya pazarlarında talep koşullarına uyum sağlayabi­lecek durumda olmamız gere­kirken, firmalar sadece ayak­ta durabilmek için ihracat ya­par duruma geldi. Yaşanan bu zor süreç için acil bir aksiyon alınmalı yoksa birçok firma kepenk indirmek zorunda ka­lacak” diye konuştu.