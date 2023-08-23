Ahşap kapı üreticilerine, Hindistan’dan büyük iş fırsatı

Goldman Sachs, Hindistan'ın 2075 yılına kadar yalnızca Japonya ve Almanya'yı değil, ABD'yi de geçerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olma yolunda ilerlediğini açıkladı. Hindistan, günümüz itibarıyla Almanya, Japonya, Çin ve ABD'nin ardından dünyanın en büyük beşinci ekonomisi konumunda yer alıyor.

Hindistan’ın önemli yapı şirketlerin olan bir firma bugün TurkishExporter’a ilan bırakıp Türkiye’den ahşap almak istediğini bildirdi. Başlangıç rakamı olarak 2000 kapı siparişi edeceğini yazan firma ülkesinde lüks projeler üretiyor.

İlandaki Hint firmasının erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter’ın kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor. Forie mobil ihracat uygulamasını ilk kez indirecek ahşap kapı firmaları kendilerine sağlanan 10 kredi bu talebi görebiliyor.