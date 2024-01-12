Almanya, Türk üreticilerden yemeklik yağ talep ediyor

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için önemli fırsatlar sunan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, bugün Almanya’dan gelen bir alım ilanını daha duyurdu.

Bu kapsamda fabrikalarında çeşitli yağların üretimini yapan Alman bir firma TurkishExporter’a bıraktığı ilanla şu sözleri kullandı, “Özellikle soğuk sıkım yağ, çekirdek yağları, uçucu yağlar, sabit yağlar için Türkiye’de üretim yapan, yurtdışına ihraç eden, tedarikçi arıyoruz.”

İlanını Türkçe yayınlayarak ilgili üreticilerin kolay iletişime geçebilmesini sağlayan Alman firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya ilk kez üye olacaksanız Forie’de basic hesap sahibi olmanız gerekiyor. İlk kez üyelik yaptıran basic hesap sahipleri, ilk girişte 10 kredi kazanarak ve bu ilandaki alıcıya erişebilirler.

Forie Databank ile Almanya pazarına giriş yapın

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Almanya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Almanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Almanya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.