Almanya’ya ihracat kapıda! İç giyim üreticileri aranıyor

Avrupa Birliği ülkeleri içinde Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında gelen Almanya, sahip olduğu 3,8 trilyon Euro GSYH büyüklüğü açısından dünyada 4. sırada yer aldığı gibi Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de en büyük ekonomi unvanına sahiptir.

Almanya’nın, Türkiye tarafından satılan birçok ürünün lokomotif pazarı konumunda olması nedeniyle, Almanya’dan Türkiye menşeli ürünlere gün geçtikçe talep daha da artmaktadır. Bugün ise artan bu taleplere bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda Almanya giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firma, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Alman firma bıraktığı taleple Türk üreticilerden çeşitli iç çamaşırları satın alacağını belirtti.

Almanya’da faaliyet gösteren firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçının detaylarına ulaşabilirler.

İç giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

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