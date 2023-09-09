Amerikalı firma, Kuveyt için ofis sandalyeleri alacak

Ofis mobilyaları, günümüz iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası halini almıştır. Türkiye, mobilya sektörüne yönelik yatırımları, tasarım çalışmaları ve Ar-Ge faaliyetleri ile bu alanda önemli bir üretici haline gelmiştir.

Bugün TurkishExporter’da yer alan bir ilanda, Amerika’daki ithalatçı firma Kuveyt’teki projesi için ofis sandalyelileri satın almak istediğini bildirdi.

İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.