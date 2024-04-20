Arjantin, Türkiye’den ‘bakır tel’ tedarik edecek!

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanı yazıyor. Bugün ise bu ilanlara bir yenisi daha eklenerek Arjantin’den Türk üreticilere bir fırsat kapısı aralandı.

Bu kapsamda lojistik sektöründe faaliyet gösteren Arjantinli bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir talep bıraktı. Firma yayınladığı taleple Türkiye’den bakır tel satın alacağını belirtti.

Arjantinli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Nakliye/navlun ihtiyaçlarınıza kolay çözüm

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor. Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor. Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyorken sizlerde Nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir ve oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.