Azerbaycan firması kumaş çeşitleri alacak

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağları, ekonomik alanda daha da güçleniyor. Her yıl artan bir ticaret hacmi ile, enerji, inşaat, savunma sanayi ve tarım gibi sektörlerdeki iş birliği ivme kazanıyor. Bu güçlü ortaklık, iki ülkenin gelecekteki ekonomik başarılarına ışık tutuyor.



Bugün TurkishExporter’da yer alan bir kumaş çeşitleri ithalatı alım ilanında Azerbaycan şirketi talebini şöyle bildirdi: ''Süprem, ribana, kaşkorse, likrali, modal kumaşlarinin toptan fiyatini oyrenmek isterim.''

Bu ihracat fırsatının iletişim detaylarına ulaşmak isteyen firmalar, TurkishExporter kurumsal üyesi olabilir veya Forie ihracat platformunda demo üyelik açabilirler.



İlanı bırakan ithalatçının web sitesi incelendiğinde, enerji, sanayi, petrol ve gaz sektörlerinde projelerin tedarik ve kurulumunu gerçekleştiren bir firma olarak, diğer ilgili sektörlerde müşteri listesine ekleyerek görüşmeler yapabilirler.