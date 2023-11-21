Azerbaycan, Türkiye’den kahve fincan takımı istiyor

Türkiye ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının “İki devlet tek millet” vurgusu halihazırda büyüme ivmesine giren ekonomik ilişkilerin artışına katkı sunan önemli bir söylem olmuştur. Bu bakımdan Türkiye ile Azerbaycan arasında sağlam temellere dayanan güçlü ilişki Türkiye’deki ihracatçılar için de çok önemli fırsatlar doğurmuştur. Bugün ise kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a, Azerbaycan’dan bırakılan ilan kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde.

Azerbaycan’da 2021 yılında ortaya çıkan ve eğitim programları, danışmanlık, dağıtım gibi hizmetler veren bir kahve şirketi, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladıkları ilanla Türkiye’deki ihracatçılardan kahve fincan takımı talep etti.

Taleplerini Türkçe yazarak istedikleri ürünün özelliklerini açıklayıcı bir şekilde belirten Azerbaycan merkezli firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.