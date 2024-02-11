BAE, Türk baharat üreticilerine ihracat kapısı araladı!

Baharat ihracatı yapan firmalar için çok sayıda ithalat ilanı yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen bir alım talebini duyurdu.

Bu kapsamda gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren bir BAE firması, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk baharat üreticilerinden kurutulmuş kırmızı biber, karabiber, kimyon tohumu ve susam tohumu gibi çeşitli baharatlar satın alacağını belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla baharat ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin baharat sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde baharat sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.