BAE, Türkiye'den alçıpan ve aksesuarları ithalatına hazırlanıyor

Dekorasyon sektöründe alt markaları aracılığıyla iç mekan çözümleri sunan Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai merkezli firma, e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı bıraktı. İlanlarında aksesuarlarıyla birlikte alçıpan ithal etmek istediklerini söylediler. Talepte ürüne daha detaylı değinen BAE-Dubai merkezli ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Yapı ve inşaat / dekorasyon- iç mimari sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Yapı ve inşaat / dekorasyon-iç mimari sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de hizmet vermeye başladı. ABD, Kanada, Hindistan ve daha birçok ülkedeki ithalatçı firmaların ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Yapı ve inşaat / dekorasyon-iç mimari sektöründeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz bu kaynağa yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de isteyebilirsiniz.

GTIP Kodu 6809 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 6809 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 6809 – Alçı ve alçı esaslı bileşenlerden eşya: