Bahreyn firması, Türkiye’den abaya elbiseler almak istiyor

Abaya, İslam ülkelerinde kadınlar tarafından giyilen geleneksel bir elbisedir ve genellikle sade siyah veya koyu renklerde uzun bir tasarıma sahiptir. 15 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 96. büyük ithalat ülkesi olan Bahreyn, Türkiye’den 223 milyon dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, Bahreyn’e en çok ihracat yapan ülke listesinde ancak 15. sırada. Bahreyn en çok Çin’den ithalat yapıyor ve 2,24 milyar olan bu ülkeden ithalatı, toplam ithalatının yüzde 15’i düzeyinde.

Bugün TurkishExporter’a talep bırakan bir Bahreyn firması, Türkiye’den abaya elbiseler alacağını bildirdi. Bahreyn’den yazan bu abaya elbise ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve size sağlanacak kredi ile bu alım talebini görebilirsiniz.

Moda giyim sektöründe binlerce ithalatçı şirket adresi

Türkiye’de moda ve giyim ürünleri üretimi ve ihracat yapan bir firmaya sahip veya bu sektörde dış ticaret uzmanı iseniz aşağıda dosyalara mutlaka bir göz atın. Hiç ürün satmadığınız yeni pazarlara daha az az maliyetle açılmak ve daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce mağaza ve veya toptancı / ithalatçı şirket adresi bu kaynakta.

