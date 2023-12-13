Bangladeş, endüstriyel çamaşırhane ekipmanları satın alacak

Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, dünya çapında ticaret yapmak isteyen firmalara milyonlarca dolarlık ihracat fırsatları sunuyor. Her gün güncellenen ilanları takip ederek fırsatları değerlendiren Türk üretici ve ihracatçı firmalar ise global pazarlarda yer alma fırsatını yakalıyor.

Bugün ise çeşitli sektörlerde global üretici olmaya soyunan ve uluslararası pazarda Türk ihracatçısının karşısına çıkan Bangladeş’ten Türk ihracatçılara bir iş kapısı aralandı. Bu kapsamda oteller, tatil köyleri ve kantinler için özelleştirilmiş mutfak çözümleri sunarak, gazlı ocaklar, buzdolabı ve fırınlardan teşhir tezgahlarına, kanallara, raflara ve mobilyalara kadar tüm ticari mutfak ekipmanlarının tedarik ve bakımını yapan Bangladeşli bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den endüstriyel çamaşırhane ithal edeceğini belirtti.

Bıraktığı taleple İlgili üreticilerle iletişime geçecek olan Bangladeşli ithalatçının yayınladığı ilanı değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Bangladeş’e ihracat artıyor

Türkiye ve Bangladeş birbirlerinin kilit ticaret ortakları arasında yer alıyorken, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi ise 1 milyar dolardan fazladır. Türkiye’nin Bangladeş’e yönelik ihracatı incelendiğinde ise 2009 yılından beri gerçekleşen ihracat 100 milyon doların üzerindedir. 2022 yılında ise ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak yaklaşık 1.2 milyar dolar olmuştur.