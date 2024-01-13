Baran Pastry, 65’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor

Mehmet Baran Karaaslan, endüstriyel üretimin perakendeye yansıması gerektiğini düşünerek 2015’te Baran Pastry’i kurmaya karar verdiğini söyledi. Karaaslan, küçük yaşlardan beri kariyer hedeflerinin olduğunu ve babasına sık sık fikirler sunduğunu belirterek "Çocukluk yıllarımda babamla beraber işe gideceğimiz günlerin hayallerini kurardım. Babama hep iş fikri sunardım ve onunla günlerce projeler kurardık.

Bir işletmeyi sıfırdan düşünmeye başlayıp o işletme hakkında geleceği hakkında planlamalar yapardık” diyerek girişimci tarafından bahsetti.

İnsanlar kaliteyi fark ediyor

Karaaslan “İlk açtığımızda gerek pastalarımızla, gerek lezzetimiz olsun farklı olduğu için bayağı ilgi gördük. Müşterilerimiz zamanla daha da çoğalmaya başladı. Baran Pastry adı marka oldu. Online satışta yer her yaştan ve her gruptan insana hitap edebilen bir yer. 7 yaşında da müşterimiz var, 70 yaşında da müşterimiz var. Bu bizi çok sevindiriyor ve mutlu ediyor.

Biz işimizi en iyi ve kaliteli şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kesinlikle ucuz malzeme kullanmıyoruz. En kalitelisi, en pahalısı hangisi ise onu kullanmaya çalışıyoruz bütün ürünlerimizde. Müşteri artık eskisi gibi değil, bilinçlendi. Kalitenin ne olduğunu, tadın ve lezzetin ne olduğunu anlayabiliyor. Bizim malzememizi kullanan, bir daha bizden vazgeçmiyor. O avantajımız var” diyor.

“Bu işin olacağına inandım”

Mek Gıda güvencesiyle büyümesini sürdüren Baran Pastry, Malatya’dan dünyaya ihracata hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Baran Karaaslan malzeme tedariğini Malatya’dan, yönetimini de İstanbul’daki merkez ofisten yaptıklarını belirterek “Biz bu işe başladığımızda riskliydi sonuçta. Ama zamanla buranın daha da hareketleneceğini, ileride bu sektörün ilgi göreceğini düşündük.

Belki 1-2 sene sıkıntı çekeriz, ama 1-2 sene sonra iyi olacağını, daha güzel olacağını tahmin ettim. Böyle girdik biz bu işe. İlk başlarda zorlansam da hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu işin olacağına inandım. Açtığımız günden beri müşterilerimizden çok güzel ilgi ve alaka görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleceğin şeflerini destekliyor

Pastacılık mesleğini ilerlemesi için eğitim ve diğer konularda sponsorluk yaptıklarını da anlatan Karaaslan “İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölümü’ne sponsoruz. Aynı zamanda sosyal farkındalık projeleri yapıp köylerde yaşayan çocuklara pasta ve pasta malzemeleri göndererek hayata aktif katılımlarını destekliyoruz.

Geleceğin şeflerini önemsiyor ve yolculuklarında yanlarında olmayı tercih ediyoruz. Özetle bizler için önce fayda gerekli faydamız olabilecek her alanda olmak istiyoruz” dedi.

65’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor

Yurt içi ve yurt dışında portföyünü büyüterek kendi alanında en çok tercih edilen lider firma olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Baran Pastry'nin genç kurucularından Mehmet Baran Karaaslan, "Şu anda pastacılık ve ekmekçilik sektörünü büyütmek için online ve offline pazarların stratejisini planlayıp hız kesmeden devam ediyoruz. baranpastry.com adresinden butik pastacılık sektöründe de hizmet vermekteyiz.

Şu anda binlerce aktif müşterimize ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Aynı zamanda 65’ten fazla ülkeye ihracat yapan bir firma haline geldik" dedi.

Ürünler sürekli kontrol altında

Mehmet Baran Karaaslan ürünlerinde kaliteyi ve ürün gamını sürekli yükselttiklerini belirterek “Gıda mühendisimiz var. Bütün ürünleri ham madde halinden, üretim ve son haline gelene kadar kontrol altında tutuyoruz. Bir kere insanların bunlar için tercih etmesi gerekiyor. Bütün ham maddemizi en kalitelisinden, en pahalısından, en iyisinden tercih ediyoruz. Biz gerçekten kaliteli yapıyoruz. Damağa hitap eden ürünler yapıyoruz.

Biz zaten bunu müşterimizin bizi tercih etmesinden anlıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.