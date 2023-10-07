Beninli ithalatçı, Türk mutfak mobilyaları üreticileriyle tanışmak istiyor

Batı Afrika ülkesi olan Benin, çeşitli etnik grupları ve zengin kültürel mirası ile dikkat çekiyor. Bugün bu Afrika ülkesinden bir alım ilanı, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Benin’de faaliyet gösteren bir ithalatçı, 12-20 Ekim tarihleri arasında Türkiye’de olacağını ve mutfak mobilyaları ithal etmek üzere Türk üreticilerle tanışmak istediğini yazdı. İlandaki Beninli ithalatçının iletişim bilgilerini edinmek ve bu ihracat fırsatını kaçırmamak için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Mobilya üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de mobilya üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatınızı artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak, binlerce mobilya ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. “Forie Databank”, 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeren bu ithalatçı şirketlerin adreslerini sunuyor. Sektörünüzdeki veriler Forie kaynağında henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesi iseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 9403 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 9403 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 9403 – Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları.