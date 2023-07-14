Birleşik Arap Emirlikleri yumurta ithal etmek istiyor

Birleşik Arap Emirlikleri firması düzenli olarak yumurta ithal etmek istiyor. Her 15 günde bir 40’lık konteyner ithal etmek istediklerini belirten firma FOB olarak fiyat teklifi almak istediklerini belirtti.

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4,9 milyar dolar ihracat

Dünya Ticaret Örgütü’nden elde edilen verilere göre 2022 yılında toplam 4,9 milyar dolar ihracat yapıldı. Söz konusu sektörde en çok ihracat yapan ülke 956 milyon dolarla Hollanda oldu. Türkiye, yumurta ihracatında 395 milyon dolarla dördüncü sırada yer almayı başardı.

Türkiye zirvede yer alıyor

Birleşik Arap Emirlikleri 2022 yılı içerisinde toplam 150 milyon dolar yumurta ithalatı gerçekleştirdi. Ülkenin sektörel bazda hazırlanan ithalat listesinde Türkiye ilk sırada yer alıyor. Ülkemizin Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ihracat değeri ise 129 milyon dolar.