Boya ihracatçılarına müjde: Cezayir, Türkiye pazarını keşfetmeye geliyor!

Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu Turkishexporter’da her gün yayınlanan sayısız ithalat ilanlarıyla bugüne kadar birçok ihracatçı, kapılarını dünyaya açarak ticaretteki yükselişini sürdürüyor. Bugün ise bu ilanlara bir yenisi daha eklendi.

Scooter, motosiklet ve ATV gibi araçları ve bu araçların aksesuar, yedek parça gibi ürünlerini tedarik eden Cezayirli firma, yakında başlayacakları motosiklet kaskı üretimi için Türkiye’deki ihracatçılardan boya talep etti.

Cezayirli ithalatçı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik https://www.forie.com/tr/apps/ başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Cezayir ile Türkiye’nin ilişkileri gelişmeye devam ediyor

Büyük bir tüketici pazarına ve gittikçe artan harcama gücüne sahip olan Cezayir’in, Türkiye ile arasındaki ilişkileri büyük bir atılım ve gelişim içinde olmaya devam ediyor. Son 3 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir mesafe katetmesiyle de bu ülkelerin ticaret hacminin artırılması ve orta vadede 10 milyar dolar olması hedefleniyor.