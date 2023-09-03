  1. Dünya Gazetesi
  2. İhracat
  3. Brezilya firması, doğal kalıp sabun alacak
Takip Et

Brezilya firması, doğal kalıp sabun alacak

Brezilya’da faaliyet gösteren ithalat şirketi Türkiye’den doğal kalıp sabunları ithal edecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Zeytinliklerin, dolayısıyla zeytin yağı üretiminin fazla olduğu yerlerde sabunculuk daha fazla gelişmiştir. Bir Akdeniz ülkesi olarak Türkiye’de doğal sabun üretiminde dünyada iyi bir üne sahiptir.

Bugün TurkishExporter’da yer alan ihracat alım talebinde Brezilya’da yerleşik bir firma ülkemizden doğal kalıp istedi.

Sektörde sabun üreticisi veya sabun ihracat şirketi tüm firmalar Forie’de demo hesap açarak bu alım fırsatına cevap verebilecek.