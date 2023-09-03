Brezilya firması, doğal kalıp sabun alacak

Zeytinliklerin, dolayısıyla zeytin yağı üretiminin fazla olduğu yerlerde sabunculuk daha fazla gelişmiştir. Bir Akdeniz ülkesi olarak Türkiye’de doğal sabun üretiminde dünyada iyi bir üne sahiptir.

Bugün TurkishExporter’da yer alan ihracat alım talebinde Brezilya’da yerleşik bir firma ülkemizden doğal kalıp istedi.

Sektörde sabun üreticisi veya sabun ihracat şirketi tüm firmalar Forie’de demo hesap açarak bu alım fırsatına cevap verebilecek.