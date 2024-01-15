Çelik kapı sektöründe Hollanda firmaları

Çelik kapı alanında ihracat hedef pazar araştırması ülke analizlerini tamamlayan çelik kapı ihracat firmaları, Hollanda’da faaliyet gösteren firmalar kolayca bu linkten ulaşabilirler.

Çelik kapı sektöründe Avrupa pazarına ulaşın

TurkishExporter ve Forie.com’da gold ve premium üye firmalar için Ocak 2024 ayı içerisinde Avrupa pazarında yer alan diğer ülkelerdeki potansiyel çelik kapı alıcıları listeleri yayınlanacak. Yayınlanacak ülkeler sırasıyla İngiltere, Fransa, Hollanda, Polonya, Bulgaristan, Macaristan ve İtalya olacak. Diğer ülkelerde yer alan firmalar için ise müşteri temsilcinizden ülke datalarını talep edebilirsiniz.

Çelik kapı sektör firmalarına neler satılabilir?

Çelik kapı sektöründe üretici firmalar şu ürünleri teklif edebilirsiniz. Çelik kapı donanımları olan kilit sistemleri, kapı menteşeleri, kapı kol ve tokmakları, güvenlik zincirleri.

Yine çelik kapı sektöründe yer alan şirketlere güvenlik sistemleri alanında; akıllı kilit sistemleri, parmak izi okuma sistemleri ve güvenlik kameraları satılabilir.

Sektörün paralelinde yer alan yangın güvenliği alanında çalışan firmalar şu ürünlerde iş birliği ve ihracat fırsatları yakalayabilir: yangın dedektörleri, duman detektörleri ve yangın söndürme sistemleri.

Tüm bunların yanı sıra; kapı paspasları, kapı stopları, kapı panelleri ve süslemeleri sektör firmalarına teklif edilebilecek diğer ürün gamlarıdır.

Bu fırsatlardan faydalanmak isteyen Dünya Gazetesi okuyucularımız platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirip üyelik başvurusu yaparak kendilerine uygulanacak yüzde 10 ekstra özel indirimden yararlanabilirler.