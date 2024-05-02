Cezayirli firma, Türk üreticilerden boya hammaddeleri talep ediyor!

Yüzölçümü olarak dünyanın en büyük 9'uncu ülkesi olan Cezayir, büyük bir tüketici pazarına sahip olmasıyla ve gittikçe artan harcama gücüyle, Türkiye ile arasındaki ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir mesafe katetmesiyle de bu ülkelerin ticaret hacminin artırılması ve orta vadede 10 milyar dolar olması hedefleniyor.

Bugün ise Türkiye’deki üreticiler için önemli bir kapı olabilecek Cezayir’den, Türk ihracatçılara bir iş fırsatı geldi. Bu kapsamda boya sektöründe faaliyet gösteren Cezayirli ithalatçı firma, TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den boya hammaddeleri satın alacağını belirtti.

Cezayir’de faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Nakliye/navlun ihtiyaçlarınızı hemen karşılayın

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor.

Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor.

Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyorken sizlerde nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir ve oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.