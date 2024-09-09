“Cumhuriyetin yolu 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ile açıldı”

Ulu Ön­der Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kurtuluş savaşı şehitlerini de saygı, sevgi ve minnetle anan İzmir iş dün­yası, Hasan Tahsin ile başla­yan milli mücadelenin fitilinin İzmir’den yakıldığını, İzmir’in kurtuluşu ile Kurtuluş Sava­şı’nın zaferle sonuçlandığına vurgu yaptılar.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş:

Kurtuluş Sava­şı'ndaki bu des­tansı mücadeleler sonucunda ulusu­muz, Cumhuriye­timizin temelle­rini de atıldı. İş­te bu temellerin atıldığı, belki de en önemli kenti İzmir’dir. İlk kurşunun atılarak milli mücadelenin başlatıldığı bu kent, 9 Eylül 1922 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve orduları tarafından kurtarı­larak Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolu da sonuna kadar aç­mıştır. Bu anlamda İzmir’in kur­tuluşu Lozan’a giden yolun ha­bercisi, müjdecisi olmuştur.

Anlamı yüzyıllar boyunca sü­recek böyle bir günde tüm İz­mirli vatandaşlarımızın kurtu­luş yıl dönümünü kutluyor, baş­ta Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ol­mak üzere tüm şehit ve gazileri­mizi rahmet ve minnetle anıyo­rum. İzmir doğum günün kutlu olsun, 102'nci yaşın kutlu olsun.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz:

9 Eylül tari­hi bir kentin kur­tuluş günü ol­masının öte­sinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarih sahnesine çıkacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Kurtuluş Savaşı’nın hem fitili­nin ateşlendiği hem de zaferin tescillendiği yer olan İzmir'imi­zin emperyalist işgalden kurtu­luşunun 102'nci yıldönümü kut­lu, mutlu olsun.

30 Ağustos 1922'de kazandı­ğımız Meydan Muharebesi ile ordumuz hızla ilerlemiş ve 9 Ey­lül 1922'de güzel kentimiz kur­tarıldı. Hasan Tahsin’in ilk kur­şunu ile fitili ateşlenen milli mü­cadele, İzmir’in kurtuluşu ve zaferle son bulmuş olması ne­deniyle sadece İzmir için değil, tüm ülkemiz ve ulusumuz için çok önemli, değerli ve anlamlı.

Bu duygu ve düşüncelerle; bütün imkânsızlıklara rağmen büyük kahramanlıklar göstererek ver­miş olduğumuz mücadelenin son aşaması olan İzmir'in kur­tuluşunun 102'nci yıldönümü­nü kutluyor ve Türkiye Cumhu­riyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaş­larını, Hasan Tahsin'i, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimi­zi minnet, şükran, saygı ve rah­metle anıyoruz. İzmir doğum günün kutlu olsun.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 30 Ağus­tos'ta ordulara bir bildiri yayımlaya­rak tarihî "Ordu­lar, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İle­ri!” emrini verdi. Taarruz em­ri ile birlikte İzmir yönüne doğ­ru ilerleyişe geçen Türk ordusu birliklerinin en önünde Fahret­tin Altay komutasındaki 5. Sü­vari Kolordusu bulunuyordu. Kolordunun üç öncü süvari tü­meni farklı kollardan İzmir'e doğru ilerledi. Şehre ulaşan ilk birlikler 9 Eylül sabahı Kadife­kale, Sarıkışla, Karşıyaka, Paket Postanesi' ve Hükûmet Kona­ğı'nda göndere Türk bayrağını çekip İzmir'in kurtuluşunu ilan ettiler.

Tam 102 yıl önce bugün, yine 9 Eylül sabahı yaşanan bu kut­lu mücadele ile İzmir 3 yılı aş­kın süren esaretten kurulmuş, Kurtuluş Savaşı’nın ilk kurşu­nunu atarak Anadolu’ya ilham olan İzmir’imiz, Anadolu’nun ayağa kalkmasıyla düşmanı top­raklarından atmasını da bilmiş­tir. Aynı zamanda Milli Müca­dele’nin de zafer ile taçlandırıl­dığının ilanı olan bu kurtuluş günü, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden adımları da hızlandırmış, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da aydınlatmıştır.

Bu işgal sürecinde hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimi­zi saygıyla, bu kutlu mücadeleyi veren başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaş­larını da özlem ve minnetle anı­yorum. İzmir’in kurtuluşu kut­lu olsun…

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten:

15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan orduları tarafın­dan işgal edilen İzmirimiz, 9 Eylül 1922’de kente gi­ren Fahrettin Al­tay komutasında­ki birlikler tarafından düşman işgalinden kurtarıldı. Gazeteci Hasan Tahsin’in ilk kurşunu ile kurtuluş savaşı meşalesini ya­kan İzmir, Milli Mücadele’nin de ateşini yaktığı gibi, zaferin ilanına da vesile oldu.

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu, milli mücadelenin zaferini ilan ederken, Türkiye Cumhuriyeti ile sonuçlanacak sürecin de fi­tilini ateşlemiş, Cumhuriyetin kuruluşunun zeminini de hazır­lamıştır. Yüzbaşı Şerafettin’in Hükümet Konağı’nda göndere çektiği ay yıldızlı bayrak bugün tüm ülkemizin dört bir yanın­da dalgalanmakta, verilen mü­cadelenin büyüklüğünü 102 yıl­dır herkese hatırlatmaya devam etmekte.

Bizler Türk kadınları olarak Cumhuriyet kazanımla­rının değerini bilerek, verilen mücadelenin büyüklüğü karşı­sında saygıyla eğilerek Ulu Ön­der Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sev­gi ve minnetle anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağını her zaman gönderde tutacağımızın sözünü veriyoruz.

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun:

Bundan tam 102 yıl önce İz­mir, Ulu Önder Gazi Mustafa Ke­mal Atatürk tara­fından başlatılan Kurtuluş Sava­şı’nın bir neticesi olarak, atalarımızın canları pa­hasına verdikleri mücadele ile düşman işgalinden kurtuldu.

İzmir’imizin düşman işgalin­den kurtuluşunun 102'nci yıl dö­nümünü gururla ve şükranla anı­yoruz. Hasan Tahsin’in fitilini ateşlediği Kurtuluş Savaşı, 3 yıl sonra yine İzmir’de son bulurken, bu toprakları bizlere vatan kılan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm şehitlerimizi rah­met ve minnetle anıyor, gazileri­mize şükranlarımı sunuyorum. Onlara duyduğumuz minneti ifade etmenin en doğru biçimi; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, o günün ruhuyla, aynı yolda, aynı cesur adımlarla, ileriye doğru hep birlikte yürü­mektir. İzmir’in Kurtuluşu’nun 102'nci yıl dönümü kutlu olsun.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul:

İzmir’in düş­man işgalinden kurtuluş günü 9 Eylül tarihi, sade­ce bu kentin de­ğil, tüm ülkenin en önemli kurtu­luş günlerinden biridir. Hasan Tahsin ile başla­yan acı dolu ancak kutlu yürü­yüş, Yüzbaşı Şerafettin’in Ko­nak’ta bulunan Hükümet Ko­nağı’nın gönderine ay yıldızı bayrağı göndere çekmesi ile son bulmuş, aradan geçen 3 yıl 4 ay süresince tüm Anadolu düşman işgalinden temizlenmiştir. Mil­li mücadelenin başlangıç ve bi­tişini temsil eden İzmir, Türki­ye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu da açtı.

Kurtuluş yolunda gözünü kırpmadan canını feda eden şe­hitlerimiz ve gazilerimiz, bü­tün sıkıntılara göğüs germiş ve bizlere bu güzel vatanı bıraktı­lar. Bizlere düşen görev, onların bizlere emanet ettikleri şehri­mizi ve ülkemizi korumak, da­ha kalkınmış olarak kutlu yarın­lara taşımak. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutluyor, başta milli mü­cadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğuruna fedakârca savaşan tüm şehitlerimizi rahmet, gazileri­mizi ise saygı ve minnetle anı­yorum.