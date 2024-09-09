“Cumhuriyetin yolu 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ile açıldı”
9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü sebebiyle İzmir iş dünyası temsilcileri birer mesaj yayınlayarak İzmir’in kurtuluşunu kutladılar.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kurtuluş savaşı şehitlerini de saygı, sevgi ve minnetle anan İzmir iş dünyası, Hasan Tahsin ile başlayan milli mücadelenin fitilinin İzmir’den yakıldığını, İzmir’in kurtuluşu ile Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandığına vurgu yaptılar.
BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş:
Kurtuluş Savaşı'ndaki bu destansı mücadeleler sonucunda ulusumuz, Cumhuriyetimizin temellerini de atıldı. İşte bu temellerin atıldığı, belki de en önemli kenti İzmir’dir. İlk kurşunun atılarak milli mücadelenin başlatıldığı bu kent, 9 Eylül 1922 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve orduları tarafından kurtarılarak Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolu da sonuna kadar açmıştır. Bu anlamda İzmir’in kurtuluşu Lozan’a giden yolun habercisi, müjdecisi olmuştur.
Anlamı yüzyıllar boyunca sürecek böyle bir günde tüm İzmirli vatandaşlarımızın kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, başta Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İzmir doğum günün kutlu olsun, 102'nci yaşın kutlu olsun.
İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz:
9 Eylül tarihi bir kentin kurtuluş günü olmasının ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarih sahnesine çıkacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Kurtuluş Savaşı’nın hem fitilinin ateşlendiği hem de zaferin tescillendiği yer olan İzmir'imizin emperyalist işgalden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü kutlu, mutlu olsun.
30 Ağustos 1922'de kazandığımız Meydan Muharebesi ile ordumuz hızla ilerlemiş ve 9 Eylül 1922'de güzel kentimiz kurtarıldı. Hasan Tahsin’in ilk kurşunu ile fitili ateşlenen milli mücadele, İzmir’in kurtuluşu ve zaferle son bulmuş olması nedeniyle sadece İzmir için değil, tüm ülkemiz ve ulusumuz için çok önemli, değerli ve anlamlı.
Bu duygu ve düşüncelerle; bütün imkânsızlıklara rağmen büyük kahramanlıklar göstererek vermiş olduğumuz mücadelenin son aşaması olan İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıldönümünü kutluyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, Hasan Tahsin'i, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. İzmir doğum günün kutlu olsun.
EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 30 Ağustos'ta ordulara bir bildiri yayımlayarak tarihî "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini verdi. Taarruz emri ile birlikte İzmir yönüne doğru ilerleyişe geçen Türk ordusu birliklerinin en önünde Fahrettin Altay komutasındaki 5. Süvari Kolordusu bulunuyordu. Kolordunun üç öncü süvari tümeni farklı kollardan İzmir'e doğru ilerledi. Şehre ulaşan ilk birlikler 9 Eylül sabahı Kadifekale, Sarıkışla, Karşıyaka, Paket Postanesi' ve Hükûmet Konağı'nda göndere Türk bayrağını çekip İzmir'in kurtuluşunu ilan ettiler.
Tam 102 yıl önce bugün, yine 9 Eylül sabahı yaşanan bu kutlu mücadele ile İzmir 3 yılı aşkın süren esaretten kurulmuş, Kurtuluş Savaşı’nın ilk kurşununu atarak Anadolu’ya ilham olan İzmir’imiz, Anadolu’nun ayağa kalkmasıyla düşmanı topraklarından atmasını da bilmiştir. Aynı zamanda Milli Mücadele’nin de zafer ile taçlandırıldığının ilanı olan bu kurtuluş günü, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden adımları da hızlandırmış, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da aydınlatmıştır.
Bu işgal sürecinde hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimizi saygıyla, bu kutlu mücadeleyi veren başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da özlem ve minnetle anıyorum. İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun…
İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten:
15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan orduları tarafından işgal edilen İzmirimiz, 9 Eylül 1922’de kente giren Fahrettin Altay komutasındaki birlikler tarafından düşman işgalinden kurtarıldı. Gazeteci Hasan Tahsin’in ilk kurşunu ile kurtuluş savaşı meşalesini yakan İzmir, Milli Mücadele’nin de ateşini yaktığı gibi, zaferin ilanına da vesile oldu.
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu, milli mücadelenin zaferini ilan ederken, Türkiye Cumhuriyeti ile sonuçlanacak sürecin de fitilini ateşlemiş, Cumhuriyetin kuruluşunun zeminini de hazırlamıştır. Yüzbaşı Şerafettin’in Hükümet Konağı’nda göndere çektiği ay yıldızlı bayrak bugün tüm ülkemizin dört bir yanında dalgalanmakta, verilen mücadelenin büyüklüğünü 102 yıldır herkese hatırlatmaya devam etmekte.
Bizler Türk kadınları olarak Cumhuriyet kazanımlarının değerini bilerek, verilen mücadelenin büyüklüğü karşısında saygıyla eğilerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağını her zaman gönderde tutacağımızın sözünü veriyoruz.
EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun:
Bundan tam 102 yıl önce İzmir, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan Kurtuluş Savaşı’nın bir neticesi olarak, atalarımızın canları pahasına verdikleri mücadele ile düşman işgalinden kurtuldu.
İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü gururla ve şükranla anıyoruz. Hasan Tahsin’in fitilini ateşlediği Kurtuluş Savaşı, 3 yıl sonra yine İzmir’de son bulurken, bu toprakları bizlere vatan kılan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlara duyduğumuz minneti ifade etmenin en doğru biçimi; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, o günün ruhuyla, aynı yolda, aynı cesur adımlarla, ileriye doğru hep birlikte yürümektir. İzmir’in Kurtuluşu’nun 102'nci yıl dönümü kutlu olsun.
EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul:
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş günü 9 Eylül tarihi, sadece bu kentin değil, tüm ülkenin en önemli kurtuluş günlerinden biridir. Hasan Tahsin ile başlayan acı dolu ancak kutlu yürüyüş, Yüzbaşı Şerafettin’in Konak’ta bulunan Hükümet Konağı’nın gönderine ay yıldızı bayrağı göndere çekmesi ile son bulmuş, aradan geçen 3 yıl 4 ay süresince tüm Anadolu düşman işgalinden temizlenmiştir. Milli mücadelenin başlangıç ve bitişini temsil eden İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu da açtı.
Kurtuluş yolunda gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz, bütün sıkıntılara göğüs germiş ve bizlere bu güzel vatanı bıraktılar. Bizlere düşen görev, onların bizlere emanet ettikleri şehrimizi ve ülkemizi korumak, daha kalkınmış olarak kutlu yarınlara taşımak. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutluyor, başta milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğuruna fedakârca savaşan tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise saygı ve minnetle anıyorum.