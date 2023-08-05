Dünya çay devinden karton ambalajda Türkiye kararı

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Türkiye ambalaj sektörü 2022 yılında önemli bir başarıya imza attı! 2022'de ihracat yüzde 15 artışla 7 milyar 467 milyon dolara ulaştı. Bu büyümede, kağıt/karton/oluklu mukavva ambalajlar önemli bir paya sahipti ve yüzde 25'lik bir pazar payı ile ikinci sıraya yerleşti. Kağıt/karton/oluklu mukavva ambalaj ihracatı ise yüzde 22'lik bir artışla 1 milyar 834 milyon dolar seviyesine ulaştı.

BAE karton ve kağıt ambalaj ithalatında Türkiye’nin payı %1’in altında

Türkiye'nin toplam ambalaj ihracatında Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan kağıt ve karton ambalaj ihracatı yüzde 52 artarak 15,66 milyona ulaştı. Bu, Türkiye'nin BAE pazarında önemli bir büyüme sağladığını gösteriyor. Ancak BAE'nin kağıt ve karton ambalaj ithalatında yaşanan yüzde 26'lık artış olması ve halen bu pazarda payımızın yüzde 1’in altında olması Türkiye için bu pazardaki büyüme potansiyelinin devam ettiğini gösteriyor.

Dünya devinin Türkiye kararı

Bu veriler ışığında, dünya devi bir marka, ürünleri için Türkiye'den karton kutuları tedarik etme kararı aldı. Yüksek miktarlı alımla başlayacak olan iş birliği, sürekli artarak devam edecek. Türk ambalaj sektörünün bu başarısı, kaliteli ürünleri ve güçlü üretim kapasitesiyle dünya pazarlarında büyümesini hızlandıracağını gösteriyor.