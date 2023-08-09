E-ihracatın gücünü de arkasına aldı, 32 Ülkeye lavaş ihracatı yapıyor

TANDOOR TORTİLLA'nın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mert Ulupınar, şirketin 2013 yılında kurulduğunu ve Türk lezzetlerini dünya çapında tanıtarak ihracatla büyümeye odaklandıklarını belirtti. Ulupınar, "Türk mutfağının zengin ve özgün lezzetlerini uluslararası pazarlara taşıyarak, dünya genelinde TANDOOR TORTİLLA ismiyle anılmak bize büyük gurur veriyor." dedi.

32 ülkeye ihracat başarısı

TANDOOR TORTİLLA, başta Suudi Arabistan, Fas, Irak, Libya, Tunus, Dubai, Umman ve İngiltere olmak üzere 32 farklı ülkeye ciddi miktarda ihracat gerçekleştiriyor.

Tayvan’a bile ihracata başlayan şirket, uluslararası pazarlarda özgün lezzetleri ve yüksek kaliteli ürünleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Ulupınar, "İhracat, Türk mutfağını dünya çapında temsil etmek ve ülkemizi tanıtmak için en iyi yollardan biri. TANDOOR TORTİLLA olarak bu yolda önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz." diye vurguluyor.

E-ihracatla hızlı büyüme

TANDOOR TORTİLLA'nın uluslararası başarısının arkasında TurkishExporter’ın önemli rolü bulunduğunu açıklayan Ulupınar, bu sitede yakaladığımız potansiyel müşterilerle hızlı ve etkili iletişim kurarak yeni pazarlara kolayca erişim sağladıklarını söyledi. TurkishExporter ile başarılı e-ihracat dünyasında konumunuzu sizde sağlamlaştırmak isterseniz başvuru yapabilirsiniz.

Markasını uluslararası arenada büyütmek isteyen şirketlere e-ihracatı ve özellikle de TurkishExporter’ı tavsiye Ulupınar, devamla “Sektörünüz ne olursa olsun, markanız büyütmek için B2B e-ihracat platformlarını kullanın. Türkiye’de iseniz mutlaka TurkishExporter’ı seçin çünkü aramalar da bu sitede önde çıkıyorsunuz. Onlarca ülkeye seyahat edemezsiniz ama onlar size bu siteden ulaşır”