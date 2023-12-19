Ege’nin ihracatını genç ihracatçılar taşıyacak

Genç İhracatçılar Konseyinin Yıl Sonu Buluşması Fütürist Ufuk Tarhan'ın sunumu ile gerçekleştirildi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Gençliğin fırsat verilirse neler yapabileceğini çok iyi görüyoruz.

Burası Türkiye'ye gerçekten örnek oldu. EİB GİK, Ticaret Bakanlığımızca da en üst seviyede sahiplenilen, desteklenen ve parmakla gösterilen bir oluşum. Ege Bölgesinin 30 milyar dolar ihracatını 50 milyar dolara gençler taşıyacak, sürdürülebilirliği ve dijital dönüşümü gençler sağlayacak. Sürdürülebilir ekonominin sırrı ve gücü; genç ihracatçıların sayısını artırılmasında, yeni nesil becerilerin işgücüne kazandırılmasında saklı” diye konuştu. TİM Başkan Vekili ve İstanbul Demir Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Değişen dünyanın dinamiklerinden dijitalleşme çok önemli. Ancak dijitalleşmenin kontrollü olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Bütün kuşakları etkiliyor. Marka olmalıyız. “Made in Türkiye” markasını oluşturmalıyız, yeni yüzyılın ihracatına iyi hazırlanmalıyız” dedi.