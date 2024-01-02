En çok ithalat yaptığı ülke Türkiye olan Kosova’dan avantajlı e-ihracat fırsatları

Büyük ve üretken bir ekonomiye sahip olan Türkiye, zamanla Kosova’nın ithalatından aldığı payla, en büyük ticari partner unvanına sahip olmuştur. Aynı zamanda Kosova’nın üretimine de katkı sağlamıştır. Bununla birlikte Kosova’nın ithalat kalemleri arasında makine teçhizatı ve yarı mamuller yer alması ve Türk firmalarının doğrudan yatırım yapması ile Kosova’ya ihracat kapıları açılmıştır.

2023’te ise 5,8 milyar euro tutarında ithalat yapan Kosova, bu rakamın 792 milyon eurosunu Türkiye’den gerçekleştirdi. Buna göre Kosova’nın İthalat listesinde zirvedeki isim Türkiye olurken bunu ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise Çin takip etti.

Kosova, Türkiye’den dekoratif tuğla ithal edecek

İki ülke ekonomik, ticari, politik, kültürel ve eğitim başta olmak üzere çok fazla alanda iş birliği içinde olamaya devam ederken Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da Kosova’dan gelen bir ithalat ilanını daha kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda Kosova’da çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir firma, yayınladığı ilanla Türkiye’deki üreticilerden dekoratif tuğla satın alacağını belirtti.

Kosova’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Kosova’ya ihracat yapmak ister misiniz?

Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’ın global markası Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Kosova pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Kosova’daki ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler ve potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Giyimden, ambalaja kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Kosova pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.