Estonya’dan toptan alım: Ayda 50 ton çelik elyaf

27 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip olan Estonya’dan bir alım ilanı bugün Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da duyuruldu. Estonya merkezli makro, mikro ve çelik elyafların ithalatını ve dağıtımını gerçekleştiren firma, ilanlarında Türkiye’den, iş birliği olumlu sonuçlanırsa arttırılmak üzere, başlangıçta 50 ton toptan çelik elyaf ithal etmek istediğini yazdı. Ambalajlama, fiyat ve ürün sertifikaları konusunda detaylı olarak görüşmek isteyen bu ithalatçı firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Estonya ihracat pazar araştırması

Estonya’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Sektör fark etmeksizin hangi sektörde ihracat yapmak istiyorsanız o sektörde Estonya’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektörde henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bilgileri isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 7326 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 7326 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 7326- Demir veya çelikten diğer eşya.