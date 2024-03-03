Etiyopya, Türkiye’den tarım kimyasalları tedarik edecek!

Özellikle verimli topraklara sahip olmasıyla öne çıkan Etiyopya, son 10 yılda yaklaşık yüzde 10’luk hızlı büyüme gerçekleştirerek, dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasına girdi. Bu hızlı büyümedeki en büyük pay ise Avrupa ve Amerika’daki birçok ülkenin Etiyopya’ya gümrük ve kota uygulamamasından kaynaklandı.

Yaşanan bu gelişmelerle son yıllarda Afrika kıtasıyla ilişkilerini ve iş birliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunan Türkiye’ye bugün Etiyopya’dan bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda Etiyopya’da hizmet veren ithalatçı firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den tarım kimyasalları satın alacağını belirtti.

Etiyopyalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Tarım endüstrisi ithalatçı listelerine kolay ulaşım

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tarım endüstrisi sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde tarım endüstrisi sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.