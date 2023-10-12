Fas, endüstriyel mutfak ekipmanları satın alacak

Afrika ülkesi Fas’ta faaliyet gösteren firma, e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı bırakıldı. Havaalanı, demiryolu, savunma ve güvenlik sektörlerinde hizmet veren Fas merkezli firma, ilanlarında Türkiye’den endüstriyel mutfak ekipmanları ithal etmek istediğini yazdı. Özel bir ortaklık kurmak istediğini söyleyen bu ithalatçı firma ile iletişime geçmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Fas ihracat pazar araştırması

Fas pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Birçok sektördeki pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Fas’taki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz “Forie DataBank”a yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ve konşimento bilgilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 7323 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 7323 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 7323- Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı; demir veya çelik yünü; demir veya çelikten sünger ve temizleme veya parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri.